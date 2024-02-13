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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Автобус с игроками «Реала» попал в ДТП в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов

Автобус с футболистами «Реала» попал в ДТП в Лейпциге, сообщает Bild.

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Автобус с игроками «Реала» попал в ДТП в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов | Источник: AFP 2023

Мадридцы прибыли в Германию на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Во время пути из аэропорта в автобус «сливочных» врезался легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила во время перестроения. Отмечается, что виновник ДТП оценил ущерб в 3 тысячи евро, о повреждениях автобуса «Реала» не сообщается.

Спустя некоторое время участники аварии продолжили движение. Никто из игроков «Реала» не пострадал.

Матч «Лейпциг» — «Реал» пройдет 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 13.02.2024, 23:00

РБ Лейпциг-Реал-
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