Автобус с игроками «Реала» попал в ДТП в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов | Источник:

Мадридцы прибыли в Германию на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Во время пути из аэропорта в автобус «сливочных» врезался легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила во время перестроения. Отмечается, что виновник ДТП оценил ущерб в 3 тысячи евро, о повреждениях автобуса «Реала» не сообщается.