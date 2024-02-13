«Реал» готовится играть без Беллингема, Захаряна ждет проверка «ПСЖ». Лига чемпионов возвращается | Источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» — «Реал»: потускнеет ли мадридская атака без Беллингема?

Два главных исторических соперника в Испании — «Реал» и «Барселона» — примерно в одно время запустили процесс обновления состава. Но если в Каталонии перестройка Хави с избавлением от высокооплачиваемых звезд и ставкой на воспитанников пока буксует, то в Мадриде обновленная команда работает как надо — Винисиус и Родриго жгут в атаке, под ними нарабатывает на «Золотой мяч» Беллингем, в центре поля страхуют Камавинга, Вальверде и Тшуамени. Даже с учетом эпидемии травм в защите (из-за «крестов» вылетели Куртуа, Алаба и Милитао) «Реал» производит впечатление монолита. Уже как-то и забылось, что недавно здесь всем рулили Модрич, Кроос и Бензема.

В чемпионате команда Анчелотти уходит в отрыв, нужно подкреплять успехи проходом в следующую стадию Лиги чемпионов. Соперник для этого подходящий. В составе «Лейпцига» есть юные звездочки Хави Симонс и Лои Опенда, но глобально команда Марко Розе проводит очень серый сезон — много забивает, но обильно и пропускает. Плюс в последнее время дела у немцев не ладятся — проиграли в трех подряд последних матчах бундеслиги.

В теории «Реал» должен брать свое и идти дальше, но, во-первых, первый матч пройдет в Германии, и на выезде просто не будет априори. Во-вторых, повреждение получил Джуд Беллингем, который пропустит несколько недель, и это точно скажется на качестве атаки. Вот и проверим, как «Реал» обойдется без звезд и в атаке, и в обороне.

Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.02.2024, 23:00 РБ Лейпциг - Реал -

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: легкая прогулка фаворита

Вряд ли это противостояние вызовет повышенный зрительский интерес — слишком разнятся весовые категории оппонентов. «Копенгаген», конечно, произвел впечатление на групповой стадии — обыграл дома «МЮ» и крепкий «Галатасарай», но «Ман Сити» — это уж слишком несопоставимый уровень. К тому же в чемпионате у датчан дела идут скверно — всего третье место в таблице.

Но и в «Копенгагене» есть на кого посмотреть. В первую очередь это талантливый 18-летний вингер Руни Барджи, уже открывший счет своим голам в ЛЧ и забивший в этом сезоне 11 голов в 30 матчах. Плюс тут же в центре поля игру ведет наш старый знакомый Виктор Классон.

Пеп же в последнем туре АПЛ провел ротацию, оставив на скамейке Де Брейне, Бернарду Силву, Уолкера и Гвардиола, так что вряд ли на матч плей-офф ЛЧ Пеп выставит полуторный состав. Проще решить все проблемы в первой встрече и сосредоточить усилия на внутренней гонке с «Ливерпулем».

Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.02.2024, 23:00 Копенгаген - Манчестер Сити -

«Лацио» — «Бавария»: Тухелю нужна реабилитация после унижения от «Байера»

Несколько лет назад эта вывеска могла бы обещать весьма интересную борьбу. Но сейчас «Лацио» уже не тот — Иммобиле забивает, но уже далеко не так регулярно, Луис Альберто стареет, замену Милинковичу-Савичу не нашли. Да и сам Маурицио Сарри выглядит уже не как один из самых стильных и прогрессивных тренеров Европы. В этом сезоне римляне находятся в постоянной зоне турбулентности — победы, ничьи и поражения сменяют друг друга с почти одинаковой периодичностью. Правда, с конца декабря дела пошли лучше — в последних семи матчах серии А «Лацио» одержал пять побед и лишь раз проиграл.

«Бавария» же подходит к первому матчу после хлесткой пощечины от «Байера» в чемпионате (0:3). Уже ходят слухи о возможной отставке Томаса Тухеля и изучении Жозе Моуринью немецкого языка. Так что для мюнхенского гранда дуэль с «Лацио» станет проверкой — если спокойно используют преимущество в классе, значит, ситуация под контролем. Если же возникнут серьезные трудности или и вовсе внезапный вылет на такой ранней стадии, вскоре нас может ожидать громкая отставка.

Но не стоит забывать, что при всем этом «Бавария» — лучшая в топ-5 европейских лиг по числу голов и ожидаемых голов (xG). Это по-прежнему одна из сильнейших команд Европы, и теперь у нее есть Кейн, готовый делать результат даже в матчах, которые складываются не в пользу мюнхенцев.

Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 14.02.2024, 23:00 Лацио - Бавария -

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: Захарян готовится к одному из главных матчей в карьере

В этой паре все тоже предельно ясно — поиском фаворита затруднять себя вновь бессмысленно. Думается, в Париже сейчас среди футбольных тем Лига чемпионов даже не на первом месте. Обсуждается в первую очередь будущее Килиана Мбаппе, которого волна слухов и инсайдов связала с «Реалом» с лета 2024-го. Звездный форвард уже говорил, что взять ЛЧ именно с «ПСЖ» — особая задача в его карьере. Пока сделать это не удалось, и нынешняя попытка вполне может стать последней.

К Луису Энрике, как и всегда, у болельщиков и экспертов есть вопросы. Да и на групповом этапе парижане получили по носу от «Ньюкасла» с «Миланом» и обошли тех же россонери лишь по дополнительным показателям. Пока назвать «ПСЖ» одним из главных претендентов на победу в турнире язык не поворачивается.

Хотя для «Реал Сосьедад» ситуация от всего этого не особо меняется — нужно находить решения против явного фаворита. Команда Иманола Альгуасиля играет в смелый и привлекательный футбол, тут хватает мастеров типа Мерино, Кубо и Субименди. Можно предположить, что в двух матчах этих команд мы увидим яркий футбол с обилием моментов. У «ПСЖ» шансов больше, но баскам есть что ответить.

Захарян тоже должен получить свое время. Тренер использует Арсена на разных позициях, и как минимум в ротации наш легионер поучаствует — можно ожидать его появления как «под нападающими», так и на любом из флангов. К тому же он здорово выступил во встрече против «Осасуны» на прошлой неделе, хоть команда тогда и проиграла. Предстоящий же матч — один из самых статусных в карьере Захаряна, нужно проявлять себя.