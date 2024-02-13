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11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Баварии» Де Лигт: Иммобиле — очень опасный нападающий

Футболист мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о нападающем «Лацио» Чиро Иммобиле в преддверии первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.

Бавария
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Источник: Reuters

«Он очень опасный нападающий, который всегда находится на грани офсайда. Чиро забил много голов и продолжает это делать. Он может долгое время оставаться вне игры, а затем ни с того ни с сего забить один или два гола. За многими его товарищами по команде также стоит следить во время игры. Кроме того, “Лацио” тренирует Сарри, под руководством которого я добился большого прогресса», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

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