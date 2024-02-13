Защитник «Баварии» Де Лигт: Иммобиле — очень опасный нападающий

«Он очень опасный нападающий, который всегда находится на грани офсайда. Чиро забил много голов и продолжает это делать. Он может долгое время оставаться вне игры, а затем ни с того ни с сего забить один или два гола. За многими его товарищами по команде также стоит следить во время игры. Кроме того, “Лацио” тренирует Сарри, под руководством которого я добился большого прогресса», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).