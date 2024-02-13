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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку испанской команды на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».

Реал Сосьедад
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Источник: AFP 2023

Матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Главным арбитром матча выступит итальянец Марко Гуида. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 25 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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