Хавбек «Баварии» Мусиала: с нетерпением жду игры с «Лацио»
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с римским «Лацио».
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ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с римским «Лацио».
«Матчи Лиги чемпионов всегда особенные. Я с нетерпением жду этой атмосферы (на стадионе “Лацио”. — Прим. “Чемпионата”) и уже многое о ней слышал. У нас были выездные игры в группе с очень уникальной атмосферой. Такие матчи всегда ждёшь с большим нетерпением», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).