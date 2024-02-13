Хавбек «Баварии» Мусиала: с нетерпением жду игры с «Лацио»

«Матчи Лиги чемпионов всегда особенные. Я с нетерпением жду этой атмосферы (на стадионе “Лацио”. — Прим. “Чемпионата”) и уже многое о ней слышал. У нас были выездные игры в группе с очень уникальной атмосферой. Такие матчи всегда ждёшь с большим нетерпением», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).