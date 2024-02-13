Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Футбол. Зарубежный
12.02
Ювентус
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
12.02
Альмерия
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Кристал Пэлас
Челси
13
Футбол. Зарубежный
14.02
Болонья
Фиорентина
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
2023
Атлетико
Лацио
20
2023
Селтик
Фейеноорд
21
2023
Боруссия Д
ПСЖ
11
2023
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
2023
Порту
Шахтер
53
2023
Антверпен
Барселона
32
2023
РБ Лейпциг
Янг Бойз
21
2023
Црвена Звезда
Манчестер Сити
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: просто так место в основе «Реала Сосьедад» Захаряну никто не даст

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

Реал СосьедадЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Александр Мостовой: просто так место в основе «Реала Сосьедад» Захаряну никто не даст | Источник: Чемпионат.com

«В Лиге чемпионов “Реал Сосьедад” и так всех удивил. Команда вышла из группы с хорошим футболом. Другое дело, что “ПСЖ” — команда совсем другого уровня. Руководство клуба тратит миллиарды, а Лигу чемпионов взять не может.

Арсен Захарян в последнее время играет — хоть и с замены. Парню ещё только двадцать лет, ещё всё впереди. Команда у него очень сильная и играющая в открытый футбол. Никто ему просто так место в составе не отдаст. Конкуренция в “Сосьедаде” приличная. А Захаряну желаю поскорее забить или отдать голевую. Для уверенности необходимо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь