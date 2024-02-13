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22:48 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» выставил боевой состав на матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы «Копенгагена» и «Манчестер Сити» на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
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«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд. Запасные: Ортега Моренко, Карсон, Доку, Альварес, Аканджи, Нунес, Бобб, Райт, Сусохо, Льюис.

«Копенгаген»: Грабара, Маккенна, Дикс, Вавро, Йелерт, Классон, Маттссон, Фальк, Эльюнусси, Ашури, Диогу Гонсалвеш. Запасные: Рунарссон, Бур, Серенсен, Корнелиус, Оускарссон, Анкерсен, Клем, Хейлунн, Руни, Фрохольдт.

Встреча между командами пройдет в Копенгагене и начнется в 23:00 мск.

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