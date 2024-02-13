«РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 13 февраля, состоится матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом».
Реал
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
Сегодня, 13 февраля, состоится матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом».
Команды объявили стартовые составы на данную игру.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Раум, Хенрихс, Клостерман, Ольмо, Шлагер, Симонс, Зайвальд, Шешко, Опенда.
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Менди, Фернандес, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Камавинга, Диас, Родриго, Винисиус.