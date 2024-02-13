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23:09 (мск), источник: Sport24

«РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13 февраля, состоится матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом».

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Команды объявили стартовые составы на данную игру.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Раум, Хенрихс, Клостерман, Ольмо, Шлагер, Симонс, Зайвальд, Шешко, Опенда.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Менди, Фернандес, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Камавинга, Диас, Родриго, Винисиус.

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