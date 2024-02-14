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01:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты английского «Манчестер Сити» одержали победу над датским «Копенгагеном» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Копенгаген
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Источник: Пресс-служба "Манчестер Сити"

Встреча, прошедшая во вторник в столице Дании на «Паркене», завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих обладателей трофея. У победителей мячи забили Кевин Де Брёйне (10-я минута), Бернарду Силва (45+1) и Фил Фоден (90+3), у хозяев отличился Магнус Маттссон (34).

В первом тайме травму получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш. Игрок был заменен на 21-й минуте встречи.

Как сообщает статистическая служба Opta, Фоден стал самым молодым английским футболистом в истории, который сумел достичь отметки в 50 матчей в Лиге чемпионов. Фоден сыграл свой юбилейный матч в возрасте 23 лет 261 дня.

Ответный матч противостояния пройдет в Манчестере 6 марта.

Копенгаген
1:3
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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