«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая во вторник в столице Дании на «Паркене», завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих обладателей трофея. У победителей мячи забили Кевин Де Брёйне (10-я минута), Бернарду Силва (45+1) и Фил Фоден (90+3), у хозяев отличился Магнус Маттссон (34).

В первом тайме травму получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш. Игрок был заменен на 21-й минуте встречи.

Как сообщает статистическая служба Opta, Фоден стал самым молодым английским футболистом в истории, который сумел достичь отметки в 50 матчей в Лиге чемпионов. Фоден сыграл свой юбилейный матч в возрасте 23 лет 261 дня.