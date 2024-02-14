Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
20
Футбол. Еврокубки
15.02
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
15.02
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
15.02
Шахтер
Марсель
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
2023
Атлетико
Лацио
20
2023
Селтик
Фейеноорд
21
2023
Боруссия Д
ПСЖ
11
2023
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
2023
Порту
Шахтер
53
2023
Антверпен
Барселона
32
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: Захарян остался в запасе, младший брат Мбаппе попал в заявку

«ПСЖ» и «Реал Сосьедад» объявили составы на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ
Реал СосьедадЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх

У парижан в стартовом составе выйдет Килиан Мбаппе, а в числе запасных оказался его 17-летний младший брат Итан.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян остался в запасе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Беральдо, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Дембеле, К. Мбаппе, Баркола.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Гонсалу Рамуш, Асенсио, Эрнандес, Коло-Муани, Мукиеле, Солер, Э. Мбаппе, Маюлу.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдиа, Ле Норман, Галан, Мендес, Субименди, Мерино, Кубо, Андре Силва, Барренечеа.

Запасные: Марреро, Фрага, Захарян, Гонсалес, Оласагасти, Садик, Пачеко, Туррьентес, Магуназелая, Марин, Арамбуру.

Матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля и начнется в 23.00 (мск).

 Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из сериала «Мандалорец»
Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала о важности актерских наград
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь