Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
20
Футбол. Еврокубки
15.02
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
15.02
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
15.02
Шахтер
Марсель
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
2023
Атлетико
Лацио
20
2023
Селтик
Фейеноорд
21
2023
Боруссия Д
ПСЖ
11
2023
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
2023
Порту
Шахтер
53
2023
Антверпен
Барселона
32
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лацио» — «Бавария»: Кейн и Сане выйдут с первых минут, Де Лигт остался в запасе

«Лацио» и «Бавария» объявили составы на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

Лацио
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
«Лацио» — «Бавария»: Кейн и Сане выйдут с первых минут, Де Лигт остался в запасе | Источник: Reuters

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Хюсай, Гендузи, Весино, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро, Патрик, Камада, Педро, Касале, Кастельянос, Лаззари, Катальди, Наполитано.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейро, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Шмитт, Де Лигт, Шупо-Мотинг, Дайер, Сарагоса, Буй, Тель, Павлович.

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится в среду, 14 февраля в Риме и начнется в 23.00 (мск).

 Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из сериала «Мандалорец»
Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган рассказала о важности актерских наград
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь