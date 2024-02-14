«Лацио» — «Бавария»: Кейн и Сане выйдут с первых минут, Де Лигт остался в запасе | Источник:

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится в среду, 14 февраля в Риме и начнется в 23.00 (мск).