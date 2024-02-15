«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «ПСЖ» в игре ⅛ финала Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала14.02.2024, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 46435 зрителей
|Луис Энрике
|Иманол Альгвасиль
|Килиан Мбаппе(Маркиньос)
|58′
|Брэдли Баркола(Фабиан Руис)
|70′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Алекс Ремиро
|2
|Ашраф Хакими
|18
|Амари Траоре
90+2′
|5
|Маркиньос
|4
|Мартин Субименди
|35
|Лукас Бералдо
|5
|Игор Субельдия
|8
|Фабиан Руис
|8
|Микель Мерино
|17
|Витор Феррейра Витинья
|14
|Такэфуса Кубо
|33
|Уоррен Заир-Эмери
|24
|Робен Ле Норман
36′78′
|7
|Килиан Мбаппе
|20
|Хон Пачеко
|15
|Данилу Перрейра
72′
|25
|Хави Галан
88′
|21
|Люка Эрнандез
|39
|Хон Арамбуру
|10
|Усман Дембеле
83′
|23
|Брайс Мендес
79′
|23
|Рандаль Коло Муани
|22
|Беньят Туррьентес
|29
|Брэдли Баркола
72′
|7
|Андер Барренечеа
66′
|11
|Марко Асенсио
|12
|Арсен Захарян
|21
|Андре Силва
79′
|19
|Умар Садик
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)