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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «ПСЖ» в игре ⅛ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал Сосьедад» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ
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Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (58-я минута) и Брадли Баркола (70).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

Мбаппе забил 44-й мяч в Лиге чемпионов. Он вышел на 14-е место по этому показателю и сравнялся с Мохамедом Салахом и Дидье Дрогба.

Ответная встреча ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
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