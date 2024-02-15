«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «ПСЖ» в игре ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (58-я минута) и Брадли Баркола (70).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

Мбаппе забил 44-й мяч в Лиге чемпионов. Он вышел на 14-е место по этому показателю и сравнялся с Мохамедом Салахом и Дидье Дрогба.