Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары

По ходу первого тайма многие болельщики наверняка уснули. Во-первых, из-за позднего времени. Во-вторых, футбол был не слишком-то ярким. Суммарно команды еле-еле наиграли на половину ожидаемого гола: 0,16 xG у «Лацио» и 0,39 xG у «Баварии». А ещё всего раз пробили в створ (спасибо хозяевам). Маурицио Сарри в лучших итальянских традициях слишком насытил оборону, и для немцев это стало проблемой: на флангах были активны Сане и Мусиала, раздавал много длинных передач Киммих, интересно забегал Кейн, но обороне римлян было на это плевать.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 14.02.2024, 23:00 Лацио 1 Бавария 0

Тем не менее пара шансов «Баварии» заслуживают, чтобы о них рассказали. Во-первых, баварцы классно разыграли штрафной с ложным забеганием Кейна: после перепасовки Горецки и Мюллера Томас оставил мяч Сане, и Лерой опасно закрутил рядом со штангой. Во-вторых, Кейн забежал в штрафную и отдал влево на Мусиалу, который с ходу зарядил выше ворот. Просто оцените шедевральную комбинацию перед этим: не каждый день увидишь две передачи пяткой за несколько секунд.

Под конец тайма гости просто заперли «Лацио» на своей половине поля и не давали сопернику коснуться мяча. Всё без толку.

Чтобы игра раскрылась, «Баварии» нужен был гол. Вместо этого она чуть ли не сразу после возобновления встречи едва не пропустила: Исаксен, как сказал бы Геннадий Орлов, нашёл щёлочку в обороне чемпиона Германии и шмыгнул туда, выскочив один на один с Нойером. Мануэль грамотно сократил дистанцию и отразил удар датчанина низом.

Никаких выводов мюнхенцы не сделали, так что ещё один провал в их обороне уже привёл к голу. А бонусом ещё и к красной карточке. На 67-й минуте «Лацио» убежал в контратаку, Иммобиле на дриблинге вошёл в штрафную и вроде бы передержал мяч, но, как оказалось, всё сделал правильно: отпасовал на Исаксена, и тому во время попытки пробить открытыми шипами влетел в ногу Упамекано. Гениальное решение, правда? Французский арбитр Франсуа Летексье без промедлений удалил соотечественника. Чиро с 11-метрового не промазал, разведя по разным углам мяч и Нойера. Ну и кто тут теперь фаворит?

Футболисты «Лацио» поняли, что одного гола им мало, и организовали ещё несколько подходов. Баварцы, даже в меньшинстве, с поражением также не смирились и лезли вперёд: 61% владения говорит о многом. Тем не менее сделать им это пришлось, ведь матч так и закончился минимальной победой хозяев. По игре «Бавария» поражения не заслужила. Вероятно, именно об этом скажет Томас Тухель в случае увольнения. А оно вполне реально, если немецкий клуб останется без четвертьфинала.