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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В неудачах «Баварии» виноват Кейн. Он привез в Мюнхен проклятие «Тоттенхэма»

Англичанину можно только посочувствовать.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В субботу «Бавария» проиграла «Байеру» в бундеслиге — 0:3, и теперь отстает от команды-сенсации Хаби Алонсо на пять очков. А в среду случилось поражение от «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 0:1. И теперь суперклуб из Мюнхена рискует впервые за много лет остаться вообще без трофеев. Если быть точным, то впервые с сезона-2011/12, когда внутри Германии дубль сделала «Боруссия» Д, а в финале Лиги чемпионов «Бавария» в серии пенальти проиграла «Челси».

Если первый за 12 лет бестрофейный сезон все же случится, то виноват в этом будет не главный тренер Томас Тухель или кто-то из клубных боссов. Главным виновником станет… Харри Кейн. Выдающийся английский нападающий, лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (280 голов) и второй снайпер в истории АПЛ (213 голов) словно привез в Мюнхен из Лондона свое проклятие.

30-летний форвард переходил летом в «Баварию» в том числе за трофеями, которых у него в карьере ровно ноль. С другой стороны, если ты выступаешь за такие команды, как «Тоттенхэм» и сборная Англии, это неудивительно. За то время, что Кейн играет на профессиональном уровне, чемпионом стал «Лестер», а Кубок Англии взял «Уиган». Он, конечно, мог остаться, стать главной легендой в истории «шпор», обогнать Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ (оставалось всего-то 48 голов). Наверное, можно было бы даже замахнуться на рекорд по забитым мячам за всю историю высшего дивизиона, а не только АПЛ, принадлежащий Джимми Гривзу (357 голов). Но и выбор, и мотивацию Кейна вполне можно понять — в рвачестве его точно не упрекнуть.

«Бавария» казалась идеальным вариантом. Но что-то пошло не так. Стоило Кейну переехать в Мюнхен, как его новая команда проиграла в Суперкубке «Лейпцигу» — 0:3. Ладно, полуофициальный турнир, не считается. Но потом случилось позорное, иначе не скажешь, поражение в Кубке Германии от клуба третьего дивизиона «Саарбрюккен» — 1:2. Это был уже намек. И вот теперь — минус пять очков от «Байера» в бундеслиге и проигрыш в Риме. Понятно, что все еще можно поправить — и в бундеслиге, и в Лиге чемпионов, но все же…

При этом к самому Харри претензий нет. У него 24 гола и 5 передач в бундеслиге, где он с запасом лучший бомбардир, и 4+3 в Лиге чемпионов. Кейн правильно себя ведет и вне поля — учит немецкий, гостит на Октоберфесте, принимает участие во всех клубных активностях. Может, это и в самом деле какая-то порча или сглаз?

В общем, можно увезти Кейна из «Тоттенхэма», но «Тоттенхэм» из него убрать нельзя.

А если серьезно, то у «Баварии» еще ничего не потеряно. Пять очков отставания от «Байера» вполне отыгрываются. Честно говоря, не верится, что Леверкузен способен пройти весь сезон в таком режиме и вообще ни разу не проиграть. Команда Хаби Алонсо должна начать терять очки хотя бы по теории вероятности. Плюс фактор психологии: «Неверкузен» и прочее. В прошлом году Дортмунд тоже уже короновали.

Плюс сама «Бавария» не так плоха, как можно подумать. 50 очков после 21 тура — хороший показатель. Для сравнения: в прошлом сезоне на этом же отрезке было 43 балла (столько же, сколько и у «Боруссии»). Чемпионат-2021/22 — 52 очка. Еще годом ранее — 49 очков. Продолжаем перемотку, сезон-2019/20 — 43 балла. Наконец, для наглядности, чемпионат-2018/19 — 45 очков и текущее на тот момент второе место с отставанием в пять баллов от «Боруссии» Д. Столько же, кстати, сколько сейчас от «Байера».

Так что «Бавария» в этом сезоне чисто статистически не то что не хуже по сравнению с собой образца прошлых лет — она даже лучше. Во всяком случае больше мюнхенцы набирали за последние пять лет лишь раз. Проблема только в совершенно феноменальном «Байере».

Что касается Лиги чемпионов, то ситуация в противостоянии с «Лацио» не выглядит такой уж драматической. В Риме случилось затмение у Дайота Упамекано, но «Бавария» все равно остается фаворитом. И готов поспорить, что в ответном матче в Мюнхене Кейн забьет.

Другое дело, что ЛЧ в целом — слишком уж рандомный турнир, где многое зависит от случайностей и везения (вспоминаем два титула «Челси», например). Пожалуй, за последние лет десять только про прошлогодний «Манчестер Сити» можно было сказать, что это и правда безоговорочно лучшая команда Европы.

Дмитрий Гирин

Лацио
1:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
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