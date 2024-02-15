Форвард «ПСЖ» Баркола: моя детская мечта — играть и забивать в матчах Лиги чемпионов

«Моя детская мечта — играть и забивать в матчах Лиги чемпионов. Поразить ворота соперника в такой игре — что-то невероятное.



Доверие во многом влияет на мою адаптацию. Когда у меня есть доверие моих партнёров и тренера, я играю хорошо. Если доверия будет больше, я буду играть всё лучше и лучше.



Победа над “Реалом Сосьедад” в первом матче даёт нам преимущество в ответной игре. Да, это будет непросто, но мы хорошо подготовимся и сделаем то, что должны», — приводит слова Баркола Canal+.