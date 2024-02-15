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Футбол. Лига Европы. Все результаты
16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью раскритиковал руководство «Ромы» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал руководство римского клуба после своего увольнения в середине января.

РомаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Португальский специалист считает, что мог бы помочь «джалоросси» в борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не просто из-за увольнения из “Ромы”, но и в первую очередь потому, что меня уволили люди, совершенно не разбирающиеся в футболе», — приводит слова Моуринью журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. За время работы с римским клубом португалец выиграл Лигу конференций УЕФА, а также вывел команду в финал Лиги Европы. На момент увольнения 61-летнего специалиста «Рома» занимала девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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