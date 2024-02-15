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23:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лукаку помог «Роме» не проиграть «Фейеноорду» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».

Фейеноорд
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску. Матч завершился со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао. На 67-й минуте форвард «Ромы» Ромелу Лукаку забил ответный гол.

Ответный матч 1/16 финала данного соревнования состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Рома» квалифицировалась в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе G. В свою очередь, «Фейеноорд» оказался на этой стадии Лиги Европы, поскольку занял третье место в своей лигочемпионской группе.

Фейеноорд
1:1
Первый тайм: 1:0
Рома
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