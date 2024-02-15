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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» вырвал ничью у «Марселя» на 90+3-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались «Шахтёр» и «Марсель».

Шахтер
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. На 64-й минуте габонский нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд. Однако номинальным хозяевам поля понадобилось лишь четыре минуты, чтобы сравнять счёт. Забитый мяч — в активе защитника Николая Матвиенко. На 90-й минуте Илиман Ндиайе вновь вывел «Марсель» вперёд. На 90+3-й минуте Эгиналдо вырвал ничью для «Шахтёра».

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Шахтер
2:2
Первый тайм: 0:0
Марсель
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