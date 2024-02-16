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08:24 (мск), источник: ТАСС

«Карабах» с Луневым в составе обыграл «Брагу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Азербайджана.

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Источник: AFP 2023
Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/16 финала, 15.02.2024, 23:00

Брага2Карабах4

ТАСС, 16 февраля. Азербайджанский «Карабах» со счетом 4:2 обыграл португальскую «Брагу» в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Португалии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Янкович (21-я минута, с пенальти), Абделла Зубир (54, 69) и Жуниньо (65). У проигравших отличились Симон Банза (44) и Жоау Моутинью (90+1, с пенальти). Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев провел на поле весь матч и отразил семь ударов. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/16 финала, 15.02.2024, 20:45

Фейеноорд1Рома1

В других матчах игрового дня нидерландский «Фейеноорд» дома сыграл вничью с финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира итальянской «Ромой» (1:1), итальянский «Милан» на своем поле разгромил французский «Ренн» (3:0), немецкий «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с французским «Лансом» (0:0), португальский «Спортинг» в гостях справился со швейцарским клубом «Янг Бойз» (3:1), португальская «Бенфика» при своих болельщиках была сильнее французской «Тулузы» (2:1), турецкий «Галатасарай» в родных стенах одолел чешскую «Спарту» (3:2), французский «Марсель» в гостях сыграл вничью с украинским «Шахтером» (2:2).

Футбол

Лига конференций 2023/2024
1/16 финала, 15.02.2024, 20:45

Олимпиакос П1Ференцварош0

В четверг также прошли первые игры раунда плей-офф Лиги конференций. В них норвежский «Мольде» дома победил польскую «Легию» (3:2), греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл венгерский «Ференцварош» (1:0), немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в гостях сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (2:2), австрийский «Штурм» дома разгромил словацкий «Слован» (4:1), хорватское «Динамо» на выезде одолело испанский «Бетис» (1:0), бельгийский «Гент» в гостевой встрече уступил израильскому «Маккаби» из Хайфы (0:1), швейцарский «Серветт» дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (0:0). Норвежский «Будё-Глимт» на выезде разошелся миром с нидерландским «Аяксом» (2:2), вратарь гостей Никита Хайкин пропустил игру из-за повреждения.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 22 мая в Дублине. Победителем Лиги конференций в 2023 году стал английский «Вест Хэм», финал турнира в текущем сезоне состоится 29 мая, матч примут Афины.

Аякс
2:2
Первый тайм: 0:1
Буде-Глимт
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