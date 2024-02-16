«Карабах» с Луневым в составе обыграл «Брагу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Брага 2 Карабах 4

ТАСС, 16 февраля. Азербайджанский «Карабах» со счетом 4:2 обыграл португальскую «Брагу» в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Португалии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Янкович (21-я минута, с пенальти), Абделла Зубир (54, 69) и Жуниньо (65). У проигравших отличились Симон Банза (44) и Жоау Моутинью (90+1, с пенальти). Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев провел на поле весь матч и отразил семь ударов. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 20:45 Фейеноорд 1 Рома 1

В других матчах игрового дня нидерландский «Фейеноорд» дома сыграл вничью с финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира итальянской «Ромой» (1:1), итальянский «Милан» на своем поле разгромил французский «Ренн» (3:0), немецкий «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с французским «Лансом» (0:0), португальский «Спортинг» в гостях справился со швейцарским клубом «Янг Бойз» (3:1), португальская «Бенфика» при своих болельщиках была сильнее французской «Тулузы» (2:1), турецкий «Галатасарай» в родных стенах одолел чешскую «Спарту» (3:2), французский «Марсель» в гостях сыграл вничью с украинским «Шахтером» (2:2).

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 20:45 Олимпиакос П 1 Ференцварош 0

В четверг также прошли первые игры раунда плей-офф Лиги конференций. В них норвежский «Мольде» дома победил польскую «Легию» (3:2), греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл венгерский «Ференцварош» (1:0), немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в гостях сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (2:2), австрийский «Штурм» дома разгромил словацкий «Слован» (4:1), хорватское «Динамо» на выезде одолело испанский «Бетис» (1:0), бельгийский «Гент» в гостевой встрече уступил израильскому «Маккаби» из Хайфы (0:1), швейцарский «Серветт» дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (0:0). Норвежский «Будё-Глимт» на выезде разошелся миром с нидерландским «Аяксом» (2:2), вратарь гостей Никита Хайкин пропустил игру из-за повреждения.