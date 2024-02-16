Яркий успех «Милана», героическое спасение «Аякса», Лунев и Лесовой с победами

Лофтус-Чик в роли бомбардира

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Милан 3 Ренн 0

Догнать «Интер» в серии А невозможно. В Кубке Италии россонери споткнулись на «Аталанте», так что Лига Европы — единственный шанс завершить сезон с трофеем. Возможно, последним в миланской карьере Стефано Пиоли, которому прочат отставку по окончании сезона. Так ли это на самом деле — узнаем позже, но в последнее время команда играет успешно, показывая свою состоятельность под началом нынешнего главного тренера.

«Милан» забил в девяти матчах с начала года впервые за десять лет, а Лофтус-Чик в этом сезоне буквально расцвел. Понятно, что сравнивать нынешний турнир с Лигой чемпионов не совсем корректно, но факт остается фактом: полузащитники россонери не делали дублей в плей-офф еврокубков со времен легендарного Кака в апреле 2007-го. Причем забивал англичанин в британском стиле, замкнув подачу Флоренци и уже во втором тайме сориентировавшись перед воротами при подаче углового.

У Лофтус-Чика шесть мячей с начала года, и это вдвое больше чем суммарно за четыре предыдущих. И, само собой, не обошлось без связки Эрнандеса и Рафаэла Леау. Перехват француза, пас португальца пяткой под забегание партнера и обратная передача под расстрел ворот — это было настоящее совершенство. «Милан» практически гарантировал себе выход в ⅛ финала, тогда как «Ренн» потерпел самое крупное поражение с 2020 года.

Лукаку в погоне за Фалькао и Обамеянгом

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 20:45 Фейеноорд 1 Рома 1

Первый тайм матча в Роттердаме получился парадоксальным. «Рома» вроде бы владела инициативой и должна была забивать. Чего стоит момент Пеллегрини, который сначала не сумел переиграть голкипера, а когда попытался поразить оставленные оппонентом ворота, мяч остановил защитник «Фейеноорда». Была еще атака Паредеса, удар которого Велленрейтер перевел в перекладину. В концовке же тайма римляне ухитрились потерять напротив ворот Игора Пайшао, а в такой ситуации головой может забить даже игрок ростом 168 сантиметров.

Впрочем, «Рома» игру спасла, и в одном из своих любимых турниров свою безголевую серию прервал Лукаку, которому помогла отличиться подача Спинаццолы. Бельгиец забил во втором по статусу еврокубке уже 26 мячей (21 в последних 18 матчах!), сравнявшись с завершившей карьеру легендой «Атлетика» Адурицем. Выше только двое — Фалькао и догнавший его в четверг форвард «Марселя» Обамеянг. У колумбийца и габонца по 30 голов. Так что нынешний плей-офф еще и превращается в гонку знаменитых снайперов.

Победа для истории

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Брага 2 Карабах 4

Наш единственный представитель в Лиге Европы Андрей Лунев привычно занял место в воротах «Карабаха». Между тем в последних матчах россиянину пришлось непросто, и за две игры с «Сабахом» — в кубке и чемпионате — он пропустил семь мячей (3:4, 3:3). Только «Брага» тоже получила серьезную оплеуху, получив на выходных 0:5 от «Спортинга», и ее неприятности продолжились в четверг. Джафаргулиева сбили в штрафной, и Янкович безупречно исполнил пенальти.

Дебютный матч чемпионов Азербайджана в плей-офф ЛЕ начался почти идеально. Однако концовка первого тайма сложилась не лучшим образом. При подаче углового Лунев не рискнул играть на выходе в скоплении игроков, после чего его на ленточке подстраховал Янкович, но Банза преуспел на добивании. Было обидно, однако удача вернула «Карабаху» долг после перерывом, когда мяч проскочил сквозь «стенку» при ударе со штрафного, и Зубир оказался с глазу на глаз с вратарем.

Впрочем, больше говорить о везении не приходилось. Сенсационный результат — показатель качества игры азербайджанцев и работы возглавляющего команду полтора десятка лет Гурбана Гурбанова. Прессинг, стремительные атаки, яркие комбинации — у португальской обороны голова шла кругом. Историческая победа «Карабаха» получилась восхитительной. А пенальти в ворота Лунева на последних минутах ее точно не испортил.

Инфарктный «Галатасарай»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 20:45 Галатасарай 3 Спарта П 2

Один из самых эмоциональных матчей дня состоялся в Стамбуле. Возможно, за время зимней паузы многие просто забыли, что такое еврокубковые игры «Галатасарая» в нынешнем сезоне. А ведь «львы» еще в отборе в ЛЧ дважды забивали «Мольде» на последних минутах (3:2, 2:1), после чего уже в групповом раунде главного еврокубка отыграли два мяча у «Копенгагена» (2:2) и выдали два безумных триллера в противостоянии с «МЮ» (3:2, 3:3).

Так что, если хотите, мы снова увидели типичный «Галатасарай», который играет на нервах собственных горячих болельщиков. В этот раз турки дважды забили не без доли везения, так как вратарь «Спарты» оказался не готов к удару Демирбая в ближний угол, а Мертенсу помог рикошет. У пражан же вдохновение посетило эквадорского защитника Пресьядо. Он не только забил классным дальним ударом, но и выполнил подачу на бывшего форварда «Локомотив» Кухту.

Второй успех гостей случился уже после удаления защитника «Галатасарая» Нельссона. «Спарта» должна была выигрывать, но при счете 2:2 удар ее игрока при выходе один на один Муслера остановил лицом. Потом составы уровнялись, а в формате «10 на 10» на первой добавленной минуте великолепный Икарди отправил мяч в сетку через скопление игроков. Благодаря этому голу Окан Бурук имеет самый высокий процент побед в ЛЕ среди турецких тренеров (54,5).

«Буде» без Хайкина

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Маккаби Хайфа 1 Гент 0

Зимой российское представительство в еврокубках увеличились после перехода Даниила Лесового в «Маккаби». В воскресенье бывший динамовец дебютировал в команде из Хайфы, выйдя на замену в победной игре израильского чемпионата с «Бейтаром» (2:0). А теперь Лесовой начал игру в стартовом составе и отыграл 64 минуты. За это время израильтяне едва не вынудили защитника «Гента» Ватанабе поразить собственные ворота. Решающий же эпизод случился после замены Лесового, когда игрок «Маккаби» вступил в отбор у чужой штрафной, и мяч отскочил к Пьеро. Арбитр сначала отменил гол, но ВАР все исправил, подтвердив, что никакого офсайда не было.

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/16 финала, 15.02.2024, 23:00 Аякс 2 Буде-Глимт 2

Никита Хайкин не сыграл за «Буде-Глимт» из-за травмы, а его сменщик при счете 0:0 выручил, отразив в перекладину удар Бергхайса. Норвежцам же, у которых официальных матчей не было почти два месяца, удалась фирменная быстрая контратака. Когда-то они стали кошмаром для еще возглавлявшего «Рому» Жозе Моуринью, а сейчас над вратарем и защитником в завершении поиздевался Гренбак.

«Буде», как оказалось, не стал слабее после продажи своих лучших снайперов — Пеллегрино и Мумбаньи. А год назад скандинавы так же безболезненно пережили переход в «Байер» Бонифаса. Хьетиль Кнутсен создал системную команду, прессинг которой принес второй гол Гренбака и поставил «Аякс» на грань катастрофы. Однако амстердамцы спаслись в концовке благодаря настырности Бробби.

Форвард не забил, но оказался причастен к обоим голам хозяев. В первом случае ВАР помог разглядеть фол перед воротами гостей, что привело к удалению вышедшего укреплять оборону Бьертуфта и пенальти. Во втором голевом эпизоде Бробби при подаче углового заставил вратаря допустить ошибку на выходе, и Бергхайс по дуге забросил мяч в ворота. В отличие от провальной первой части сезона у «Аякса» появился характер.

Статистика дня

10 раз «Янг Бойз» проигрывал дома в первых домашних матчах плей-офф еврокубков, и всякий раз это заканчивалось вылетом.

13 мячей забил за «Бенфику» Ди Мария, показав свою лучшую результативность за пять лет со времен «ПСЖ».

17 матчей «Бенфика» не проигрывает дома французским клубам (+12=5).

38 (28+10) результативных баллов в тридцати матчах сезона заработал нападающий «Спортинга» Дьекереш.