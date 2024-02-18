Тренер «Атлетико» Симеоне: футбол «Интера» простой, но очень эффективный

«Нам будет противостоять очень сильный соперник, “Интер” — одна из лучших команд Европы, которая дошла до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне и очень хорошо выступает в Серии А в этом сезоне.



Они выиграли Суперкубок Италии и проиграли только один матч в нынешнем сезоне. “Интер” играет в простой футбол, но он очень эффективен. Кроме того, эта команда обладает индивидуальностью, которую им привил тренер.



В “Интере” мне нравится всё. У них прекрасный командный характер, полузащита показывает высокий темп. У них очень продуктивная атака», — приводит слова Симеоне Football Italia.