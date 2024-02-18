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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Атлетико» Симеоне: футбол «Интера» простой, но очень эффективный

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о миланском «Интере» в преддверии очного матча команд в ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоится 20 февраля.

Атлетико
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Источник: Reuters

«Нам будет противостоять очень сильный соперник, “Интер” — одна из лучших команд Европы, которая дошла до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне и очень хорошо выступает в Серии А в этом сезоне.

Они выиграли Суперкубок Италии и проиграли только один матч в нынешнем сезоне. “Интер” играет в простой футбол, но он очень эффективен. Кроме того, эта команда обладает индивидуальностью, которую им привил тренер.

В “Интере” мне нравится всё. У них прекрасный командный характер, полузащита показывает высокий темп. У них очень продуктивная атака», — приводит слова Симеоне Football Italia.

«Атлетико» сыграет с «Интером» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Матч начнётся в 23:00 мск.

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