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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тактическая дуэль Симеоне и Индзаги, Хвича против проблемной обороны «Барсы». Нас ждут топ-матчи Лиги чемпионов!

Главное об оставшихся дуэлях ⅛ финала.

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Тактическая дуэль Симеоне и Индзаги, Хвича против проблемной обороны «Барсы». Нас ждут топ-матчи Лиги чемпионов! | Источник: Reuters

«Интер» — «Атлетико»

Пожалуй, во всей ⅛ нет пары, в которой интрига была бы натянута так сильно. Во-первых, потому что уровень соперников плюс-минус равный. Кто-то считает фаворитом финалиста прошлого розыгрыша из Милана, кто-то — более матерого и опытного еврокубкового бойца из Мадрида. В любом случае аргументы есть и за тех, и за других.

Во-вторых, «Интер» и «Атлетико» всего раз пересекались в еврокубках — было это в Суперкубке УЕФА 2010 года, когда «матрасники» благодаря голам Рейеса и Агуэро забрали титул.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 20.02.2024, 23:00

Интер-Атлетико-

В-третьих, нас ждет битва одних из лучших тактиков Европы. И если раньше команды Симоне Индзаги и Диего Симеоне можно было назвать незрелищными и закрытыми, то сейчас все совсем не так — нерадзурри по числу голов в топ-5 лиг и уступают только «Баварии».

Как минимум в первом матче фаворитом называют «Интер», и дело не только в домашнем поле. Миланский гранд очень уверенно чувствует себя прямо сейчас — последнее поражение случилось в сентябре, с тех пор в 26 матчах — 20 побед и 6 ничьих. Как итог — уверенное первое место в серии А с отрывом от ближайшего конкурента в 9 очков. Да и в 13 предыдущих встречах ЛЧ «Интер» потерпел всего одну неудачу — в финале с «Манчестер Сити».

У «Атлетико» ситуация более неоднозначная — в чемпионате команда идет четвертой, плюс отсутствует важный форвард Альваро Мората.

Нет сомнений, Симеоне красиво встретят на «Сан-Сиро», но в футбольном плане Зоммер, Лаутаро, Тюрам и компания вряд ли устроит «Атлетико» теплый прием.

ПСВ — «Боруссия»

Казалось бы, в этом противостоянии вряд ли стоит ждать чего-то захватывающего. Но у нас есть несколько аргументов, чтобы мотивировать вас хотя бы краем глаза последить за тем, что будет происходить в Эйндховене и Дортмунде.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 20.02.2024, 23:00

ПСВ-Боруссия Д-

Для начала стоит зафиксировать, что избиения тут точно не будет. У ПСВ в Европе не тот статус, что у «Аякса», но сейчас именно они лучшая команда страны, о чем говорит как статистика (10-очковый отрыв от ближайшего преследователя в эредивизи, 70 голов в 22 матчах), так и стиль игры. Да и зацепилась бы слабая команда за плей-офф ЛЧ в одной группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом»? У Эйндховена есть современный главный тренер Петер Бос. Подобраны мастера уровня Лосано, Вермана и, конечно же, неувядающего Люка Де Йонга, который в свои 33 набил 27+11 за 34 матча. Зверюга!

Кстати, третий бомбардир команды — хорошо знакомый российским болельщикам Гус Тил. А в ПСВ выступает очень талантливый вингер Йохан Бакайоко, который точно примагнитит к себе внимание ярким дриблингом.

Что касается «Боруссии», то она, конечно, фаворит, но все слишком неоднозначно. Полноценным топ-клубом «шмелей» сейчас назвать сложно — поколение Ройса сходит, а на смену футболисты аналогичного калибра так и не пришли. Да, есть классные исполнители: Кобель, Брандт, Аллер и Забитцер. Но стабильный набор очков при Эдине Терзиче этот состав гарантировать не может. К тому же Дортмунд накрыла эпидемия травм, многие игроки основы помочь команде в первом матче не смогут, а значит, в плане результата в Эйндховене мы можем ожидать чего угодно.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 21.02.2024, 23:00

Порту-Арсенал-

«Порту» — «Арсенал»

Очень интересная и небанальная вывеска, однако в данный момент команды находятся в разных весовых категориях. «Порту» неплохо выступил на групповой стадии Лиги чемпионов, проиграв лишь «Барселоне» и одержав победы во встречах с остальными оппонентами, но в целом по сезону вопросы к команде имеются. Третье место в чемпионате — отражение проблем «драконов», связанных как с реализацией, так и с надежностью у своих ворот. К матчу с «Арсеналом» из сборных вернутся Тареми и Зайду, в отличной форме Галено, но все же по уровню состава португальцы серьезно уступают.

«Арсенал» же в последние сезоны считается одной из сильнейших команд Европы. Здесь есть все — и грамотный тренер, и звезды, и глубина состава. Единственный момент — в последний раз «канониры» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов аж в 2010 году. Чтобы восстановить ту репутацию, о «Порту» ни в коем случае нельзя спотыкаться.

«Наполи» — «Барселона»

Можно долго подбирать эпитеты, описывая нынешний сезон «Наполи» в серии А. Но проще просто напомнить их результаты — 9-е место, проигранный Суперкубок Италии и позорный вылет из Кубка (0:4 с «Фрозиноне»). Было понятно, что чемпионское похмелье в Неаполе может затянуться, да и внезапный уход Лучано Спаллетти тоже скажется. Но факт в том, что одна из ярчайших команд Европы прошлого сезона превратилась в чересчур проблемную. Уже не так результативны Хвича и Осимхен. Нет былой надежности без Ким Мин Чжэ. А Вальтер Маццари — тренер все же устаревший, к тому же не проводивший предсезонку (хотя всяко лучше Руди Гарсии, который пытался полностью пересобрать работавший механизм).

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 21.02.2024, 23:00

Наполи-Барселона-

Тем не менее даже это не стало помехой для выхода в плей-офф. Во многом сыграла роль слабая группа — да, в ней был «Реал» (которому неаполитанцы дважды проиграли, но при этом забили четыре мяча), но остальные конкуренты — полуживые «Брага» с «Унионом». Однако и с ними «Наполи» разобрался не без труда.

Казалось бы, эти аргументы делают явным фаворитом вторую команду этой пары. Но «Барселона» сама в кризисе! Каталонцы тоже не защитят чемпионский титул — и дело даже не в 8-очковом отрыве от «Реала», а в том, что команда постоянно спотыкается на ровном месте. Да, объявление Хави об уходе летом дало эмоциональный всплеск, и в последние недели дела наладились (даже Левандовски прорвало). Но глобальные проблемы остались — провалы в обороне (дыру затыкает 17-летний Кубарси), отсутствие классного профильного опорника (Хави наигрывает на этой позиции даже Кристенсена, настолько игнорируя Ромеу), травмы и вытекающая из этого слабая конкуренция за место в основе.

Одно радует — и «Барса», и «Наполи» охотно играют в атаку. А значит, мы рискуем попасть под град голов в обе стороны.

Марк Бессонов

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