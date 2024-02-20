Милан и Эйндховен примут матчи ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов

Финалисты прошлой чемпионской лиги футболисты миланского «Интера» примут на поле «Сан-Сиро» испанский «Атлетико» из Мадрида. В минувший уик-энд оба соперника одержали крупные победы в своих национальных чемпионатах. «Интер» в домашнем поединке 25-го тура серии А разгромил на своей арене «Салернитану» — 4:0, и сохранил за собой первое место в турнирной таблице. «Атлетико», также на своей арене, был сильнее «Лас-Пальмаса» — 5:0 и находится на 4-м месте.



В другом сегодняшнем матче нидерландский ПСВ сыграет на своем поле с немецкой «Боруссией» из Дортмунда. В 22-м туре национального первенства ПСВ победил «Хераклес» (2:0) и продолжает лидировать. Футболисты «Боруссии» в гостях разошлись миром с «Вольфсбургом» (1:1) и занимают 4-ю позицию в таблице бундеслиги.



Еще две встречи ⅛ финала ЛЧ пройдут в среду, 21 февраля: «Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Лондон, Англия), «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).



Результаты матчей, состоявшихся на прошлой неделе: «Лацио» (Рим, Италия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:0, «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания) — 2:0, «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:3, «Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:1.



Ответные поединки за выход в четвертьфинал чемпионской Лиги состоятся 5—13 марта .