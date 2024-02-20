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22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» — «Атлетико»: стартовые составы на матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Интера» и «Атлетико» огласили стартовые составы на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов.

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«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Сауль, Льоренте, Гризманн.

Встреча пройдет сегодня, 20 февраля, в Милане. Начало — в 23.00 мск. Миланский клуб выйдет на матч в черных траурных повязках.

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