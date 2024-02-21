Футболисты «Интера» обыграли «Атлетико» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

В другом матче игрового дня нидерландский ПСВ на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с германской «Боруссией» (Дортмунд). Ответные встречи пройдут 13 марта в Мадриде и Дортмунде соответственно.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Интер». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.