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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:08 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Интера» обыграли «Атлетико» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 21 февраля. Итальянский «Интер» со счетом 1:0 победил испанский «Атлетико» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Интер
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Марко Арнаутович.

В другом матче игрового дня нидерландский ПСВ на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с германской «Боруссией» (Дортмунд). Ответные встречи пройдут 13 марта в Мадриде и Дортмунде соответственно.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Интер». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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