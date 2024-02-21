ПСВ и «Боруссия» разошлись миром, а де Йонг побил рекорд ван Нистелроя

Конечно, афиша матча в Эйндховене блекла на фоне противостояния «Интера» и «Атлетико». С другой стороны, шансы увидеть в Милане тактические шахматы были несравненно выше. Тут же сошлись две команды, стихия которых — атака. Зачастую бесшабашная и нестабильная «Боруссия», от которой каждый раз не знаешь, чего ждать, и доминирующий в нынешнем сезоне в Нидерландах и сметающий все на своем пути ПСВ.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 20.02.2024, 23:00 ПСВ 1 Боруссия Д 1

Кто-то, конечно, скажет, что это всего лишь голландская лига. Но ты попробуй пройти целый круг, не потеряв в 17 матчах ни одного очка! За всю историю Эредивизи это лишь второй подобный случай, а первый имел место 36 лет назад. В легендарном для ПСВ сезоне, когда под началом Гуса Хиддинка был выигран еще дореформенный Кубок чемпионов.

Творец нынешнего — пока еще сугубо голландского внутреннего чуда — Петер Бос. Очень неординарный и яркий специалист с непростой тренерской судьбой. Он уже очаровывал всех домашней работой, доведя до финала Лиги Европы «Аякс», после чего тренера позвали в Дортмунд, а спустя несколько месяцев указали на дверь. За это время Бос успел пройти путь от восторга — с лидерством в бундеслиге и победной серией на старте — до полного разлада в команде, которая к рождественской паузе упала на пятое место и набрала два очка в группе ЛЧ.

Впрочем, искать в той давней истории скрытый подтекст не имело смысла. Времени прошло много, а не собиравшийся ворошить прошлое Бос еще и поработал в бундеслиге с «Байером». Так что со своей бывшей командой он уже встречался. В отличие от экс-форварда ПСВ Малена, который обещал поделиться инсайдерской информацией с главным тренером «шмелей» Эдином Терзичем. В этом, правда, было больше шутки. А вот на поле, где гости сразу столкнулись с фирменным эйндховенским прессингом, именно форвард голландской сборной нашел путь к воротам хозяев.

Для этого пришлось принимать не самое очевидное решение и из непростого положения бить в ближний угол. Помогли фактор неожиданности и небольшое касание ноги пытавшегося исправить ситуацию уже обыгранного Деста. В результате мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины, а Мален свой успех показательно праздновать не стал.

Большего до перерыва «Боруссия» не создала, представ очень прагматичной командой, для которой важнее было не дать сыграть сопернику.

И, объективно говоря, предпосылки к такому выбору были. Например, великолепная форма Люка де Йонга, которого Терзич планировать отрезать от мяча. Ветеран, действительно, не получал возможностей для ударов, а насколько он опасен, показало одно касание в ситуации, когда форвард находился спиной к воротам. Этого хватило, чтобы вывести на ударную позицию Тилльмана, но тот промахнулся и не смог проверить Майера который экстренно сменил в воротах травмировавшегося на разминке Кобеля.

Это, кстати, была уже вторая потеря «Боруссии» за последние дни, так как ранее домой пришлось вернуться заболевшему Зюле. Но отсутствие этого защитника все же не выглядело критичным, и Хуммельс во вторник был хорош. Вплоть до неаккуратного подката в собственной штрафной и пенальти, который осчастливил восемь лет не видевший матчей плей-офф ЛЧ Эйндховен.

Забил же — само собой — де Йонг, который в свои 33 года уже к февралю наколотил 28 мячей. А еще с девятью голами в главном еврокубке установил клубный рекорд, превзойдя еще в прошлом сезоне тренировавшего ПСВ Руда ван Нистелроя.

Вот после этого игру уже можно было охарактеризовать, как обоюдоострую. С двумя шансами Малена, спасением Бенитеса после коварного удара Вольфа и крутого соло Деста, который в этом сезоне играет слева и может действовать вполне себе в стиле инвертированного вингера. Впрочем, в концовке закрывшаяся «Боруссия» дала понять, что ничья ее устраивает. В последнее время сложности у «шмелей» были как раз в гостевых матчах, а в Дортмунде и стены помогают.