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02:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Наполи».

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«“Наполи” — сильный соперник, особенно учитывая атакующую тройку. Для нас фундаментально важно хорошо обороняться, не давать проводить контратаки. Будет тяжело.

Мы не думаем о том, что дальше. Наша главная цель — выйти в четвертьфинал. В команде больше единства, реакция очень хорошая — в том числе со стороны президента и Деку. Я доволен тем, какая обстановка в раздевалке.

Мы выйдем за победой, как всегда. Мы выходим побеждать, потому что мы — «Барселона», а для «Барселоны» ничья не является хорошим результатом", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» состоится сегодня, 21 февраля, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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