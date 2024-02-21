Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лутон Таун
31
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
14.02
Лацио
Бавария
10
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
2023
Атлетико
Лацио
20
2023
Селтик
Фейеноорд
21
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
21 февраля, источник: Чемпионат.com

Вингер «Барселоны» Ямал — самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал появится на поле в стартовом составе своей команды в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Барселона
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх

Футболист «блауграны» станет самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, сообщает Opta. Его возраст на данный момент — 16 лет и 223 дня.

Ямал является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с прошлого года. 16-летний футболист выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу в сезоне-2022/2023.

В этом сезоне вингер провёл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь