Вингер «Барселоны» Ямал — самый молодой игрок в плей-офф Лиги чемпионов

Футболист «блауграны» станет самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира, сообщает Opta. Его возраст на данный момент — 16 лет и 223 дня.

Ямал является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с прошлого года. 16-летний футболист выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу в сезоне-2022/2023.