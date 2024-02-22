«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Счет в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский (60-я минута). Ответный мяч забил форвард хозяев Виктор Осимхен (75). Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов, во встрече с «Наполи» футболист сыграл в возрасте 16 лет и 223 дней.

В другом матче игрового дня португальский «Порту» на своем поле обыграл английский «Арсенал» (1:0). Ответные игры пройдут 12 марта в Барселоне и Лондоне соответственно.