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01:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 22 февраля. Итальянский футбольный клуб «Наполи» со счетом 1:1 сыграл вничью с испанской «Барселоной» в домашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

Наполи
Барселона
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Источник: Reuters

Счет в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский (60-я минута). Ответный мяч забил форвард хозяев Виктор Осимхен (75). Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов, во встрече с «Наполи» футболист сыграл в возрасте 16 лет и 223 дней.

В другом матче игрового дня португальский «Порту» на своем поле обыграл английский «Арсенал» (1:0). Ответные игры пройдут 12 марта в Барселоне и Лондоне соответственно.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Наполи
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
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