«Порту» задушил «Арсенал»: шедевр Галено на последней минуте оставил Артету ни с чем

Семь лет. Страшно сказать, но целых семь лет «Арсенал» не видели в плей-офф Лиги чемпионов. Для топ-клуба это не просто большой срок — колоссальный: достаточно вспомнить, что тогда лондонцами еще руководил Арсен Венгер, в составе находился Алексис Санчес, а «Лестер» был действующим чемпионом Англии.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 21.02.2024, 23:00 Порту 1 Арсенал 0

Как именно «Арсенал» вылетал из той Лиги чемпионов, болельщики не забудут никогда. Хотя они были бы рады стереть из памяти тот двойной кошмар: «Бавария» победила «канониров» в каждом из матчей ⅛ финала с идентичным счетом 5:1. Те 10:2 мгновенно превратились в клеймо, которое можно будет перебить только триумфом в Лиге чемпионов. А даже выйти туда у «Арсенала» не получалось очень давно.

И вот, долгожданный выход в плей-офф, ознаменовавший собой окончание смутного времени для лондонцев. Соперник на бумаге тоже не выглядел грозно — уж точно не так, как «Бавария» с Левандовски, Рибери и Роббеном. «Порту» во все времена был крепкой командой, но по классу «Арсеналу» всегда уступал. И сейчас тоже.

Команда Сержиу Консейсау неплохо выступила в группе, набрала равное число очков с «Барселоной», но назвать ее грандом сложно. В национальном чемпионате «Порту» в текущем сезоне выступает так себе — отставание и от «Бенфики», и от «Спортинга» достаточно велико. Напротив, «Арсенал» всерьез сражается за золото английской премьер-лиги и находится в отличной форме: в трех предыдущих встречах он обыграл «Ливерпуль» и раздавил «Вест Хэм» с «Бернли» с общим счетом 11:0.

Существенный минус у лондонцев только один — отсутствие центрального нападающего. Габриэл Жезус либо травмирован, либо не в форме, а внятной альтернативы у него нет. Поэтому Микель Артета все время обращается к помощи непрофильных футболистов. Например, в матче с «Порту» на острие попеременно находились то Хаверц, то Троссар, а при прессинге вперед выдвигался Эдегор.

«Арсенал» ожидаемо больше контролировал мяч, несмотря на то, что приехал в гости, и пытался искать пути к воротам Диогу Кошты посредством позиционных атак. Но «Порту», судя по первому тайму, был полностью готов к подобной игре английского клуба. Не смущало португальцев и броуновское движение в нападении «Арсенала» — они со всем отлично справлялись и сами остро жалили гранда контрвыпадами.

Игра долго проходила без моментов, зато первый из них стал хитом. Создал его «Порту» на 22-й минуте: Галено дважды подряд бил в упор, но в обоих случаях умудрился не забить — сперва мяч врезался в штангу, а спустя секунду отправился в рекламный щит. «Драгау» был в шоке: на стадионе в этот момент даже включили победную музыку, а болельщики завопили. Но — зря.

Читайте также УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Игра явно шла по сценарию «Порту». 40-летний Пепе, ставший в этот день самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов, образцово руководил обороной. Нико с Варелой вычищали опорную зону. А все хозяева вместе четко выполняли инструкцию главного тренера: она явно заключалась в том, чтобы не дать «Арсеналу» разогнаться. Показательно, что ртутные Сака и Мартинелли в этой встрече остались в тени — «Порту» просто не давал соперникам пространства для разбега.

Первый удар по воротам лондонцы нанесли лишь на 33-й минуте, но до чего-то опасного «Арсенал» добрался только к перерыву. Да и то с натяжкой: вся острота исходила от гостей с угловых, которые у них, безусловно, отточены, но… От фаворита обычно ждешь чего-то большего, чем просто любопытных стандартных положений.

Во втором тайме картина не изменилась. «Порту» отлично выполнил свой коварный план и затруднил «Арсеналу» жизнь на всех участках поля. В матче было зафиксировано аномальное число фолов, что тоже симптоматично. Лондонцы будто бы весь матч находились в смирительной рубашке, остервенело и безрезультатно пытаясь от нее избавиться.

Парадокс был в том, что «Арсенал» ничья в Порту вполне устраивала. Да, чрезвычайно тягучая игра, после которой команду Артеты точно раскритикуют, но на «Эмирейтс» победу она наверняка добудет. Так, по крайней мере, лондонцы думали. Однако план «Порту», как выяснилось, состоял не в том, чтобы удержать нулевую ничью, которая действительно его вряд ли устроила бы. А добыть победу. Цинично, на последней минуте, зрелищным ударом издали — именно так забил тот самый Галено, который в первом тайме опозорился в двойном моменте.

«Арсенал» точно не выиграл по делу. Но по делу ли уступил? Болельщиков «Порту» ответ на этот вопрос точно не волнует: их команда победила и с хорошим настроением отправляется в Лондон. А там она вполне может повторить тот же трюк и сотворить сенсацию.