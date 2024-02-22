«Барса» отдала выигранный матч Лиги чемпионов. «Наполи» хватило одного удара в створ
Забили оба звёздных форварда команд. На гол Левандовского хозяева ответили мячом Осимхена.
Забили оба звёздных форварда команд. На гол Левандовского хозяева ответили мячом Осимхена.
Как бы странно ни прозвучало это сейчас, встреча «Наполи» и «Барселоны» в ⅛ финала ЛЧ — дуэль чемпиона Италии с чемпионом Испании. Неаполитанцы прямо накануне старта в плей-офф объявили о назначении третьего тренера за сезон, которым стал бывший ассистент Лучано Спаллетти в клубе Франческо Кальцоны. Видимо, был расчёт на то, что очередная смена коуча добавит команде энергии в матче с каталонцами.
Однако первые же минуты игры навели на мысль, что «Наполи» станет только хуже. Хозяева выглядели очень робко, даже не пытались побороться за инициативу. Некоторое время у неаполитанцев не было не то что подходов и ударов, а хотя бы передач на чужой трети. Команда Кальцоны оборонялась средним блоком, какое-то давление на владеющих мячом защитников «Барселоны» оказывал лишь вернувшийся после травмы Осимхен, эпизодами — Ангисса. Особых изменений в игру «Наполи» новый тренер не внёс, да и мог ли за один-единственный день работы?
«Барселона» поначалу контролировала мяч более 70% времени, а вот ближе к перерыву процент заметно снизился. При владении команда Хави образовывала тройку сзади, на флангах ширину атакам обеспечивали левый защитник Канселу и правый вингер Ямал, а Педри искал мяч между линиями неаполитанцев. Давление через фланги приносило сине-гранатовым достаточно опасные атаки. Впрочем, по-настоящему голевых моментов каталонцам не хватало. В дебюте игры чуть не «привёз» гол вратарь хозяев Мерет, который рискнул выйти под давлением через пас на Лоботку. По опорнику «Наполи» в прессинге работал Гюндоган — и немец едва не перехватил мяч.
Реальный шанс забить в середине первого тайма создал своим проходом Канселу, улетевший от Ангисса, как от памятника забытому герою, и вырезал в штрафной передачу на Левандовского. Поляк пробил в касание, и вот тут Мерет показал класс — спас «Наполи» сейвом. После 45 минут игры счёт по ударам был кошмарным для хозяев — 0:7 (в створ — 0:3). Хотя команда Кальцоны выдала всё же неплохой отрезок, Осимхен и Кварацхелия заблудились на половине «Барсы», словно в незнакомом месте. Нигериец ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной.
После перерыва показалось, что «Наполи», подняв линии, сможет поднапрячь оборону «Барселоны». Хорошо двигался Осимхен, стал находить мяч в штрафной соперника, правда, постоянно залезал в офсайды. То ли сам нигериец спешил, то ли партнёры задерживались с передачами. Но на исходе часа матча команда Хави всё же забила. Атака развилась благодаря подключению вперёд центрального защитника Мартинеса, а не особо эффективный до того Педри получил пас между линиями и тремя касаниями доставил мяч Левандовскому. Поляк мастерски решил эпизод — Ди Лоренцо не заблокировал его удар низом.
В середине второго тайма Кальцона снял с игры Кварацхелию. Удивительное решение, учитывая, что «Наполи» нужно было отыгрываться, а Хвича за счёт индивидуального мастерства способен создать момент из ничего. Да и начинать работу с возможного конфликта с одним из важных игроков команды не каждый тренер рискнул бы. Но, объективно говоря, у Кварацхелии мало что получалось в этой встрече. Грузинский вингер совершил 35 касаний мяча, а в штрафной — только одно, по воротам не бил и передач под удар не отдавал. Сделал две обводки.
Кальцона оказался прав. Спустя семь минут тонувший «Наполи» внезапно отыгрался, развив атаку как раз через фланг заменённого Кварацхелии. В штрафной Осимхен выиграл силовое единоборство у Мартинеса, по мнению судьи, без фола, и превратил первый удар неаполитанцев в створ в забитый гол. И тут же нигериец покинул поле — его замена тоже готовилась. К счастью для «Наполи», с Осимхеном тренер не поторопился.
На игру «Барсы» в концовке пропущенный мяч повлиял плохо. Хворающий «Наполи» удержал ничью, уступив по ударам в створ со счётом 1:6. Теперь всё решится в столице Каталонии — ответный матч пройдёт 12 марта.
Автор: Анатолий Романов