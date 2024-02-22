«Барса» отдала выигранный матч Лиги чемпионов. «Наполи» хватило одного удара в створ

Как бы странно ни прозвучало это сейчас, встреча «Наполи» и «Барселоны» в ⅛ финала ЛЧ — дуэль чемпиона Италии с чемпионом Испании. Неаполитанцы прямо накануне старта в плей-офф объявили о назначении третьего тренера за сезон, которым стал бывший ассистент Лучано Спаллетти в клубе Франческо Кальцоны. Видимо, был расчёт на то, что очередная смена коуча добавит команде энергии в матче с каталонцами.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 21.02.2024, 23:00 Наполи 1 Барселона 1

Однако первые же минуты игры навели на мысль, что «Наполи» станет только хуже. Хозяева выглядели очень робко, даже не пытались побороться за инициативу. Некоторое время у неаполитанцев не было не то что подходов и ударов, а хотя бы передач на чужой трети. Команда Кальцоны оборонялась средним блоком, какое-то давление на владеющих мячом защитников «Барселоны» оказывал лишь вернувшийся после травмы Осимхен, эпизодами — Ангисса. Особых изменений в игру «Наполи» новый тренер не внёс, да и мог ли за один-единственный день работы?

«Барселона» поначалу контролировала мяч более 70% времени, а вот ближе к перерыву процент заметно снизился. При владении команда Хави образовывала тройку сзади, на флангах ширину атакам обеспечивали левый защитник Канселу и правый вингер Ямал, а Педри искал мяч между линиями неаполитанцев. Давление через фланги приносило сине-гранатовым достаточно опасные атаки. Впрочем, по-настоящему голевых моментов каталонцам не хватало. В дебюте игры чуть не «привёз» гол вратарь хозяев Мерет, который рискнул выйти под давлением через пас на Лоботку. По опорнику «Наполи» в прессинге работал Гюндоган — и немец едва не перехватил мяч.

Реальный шанс забить в середине первого тайма создал своим проходом Канселу, улетевший от Ангисса, как от памятника забытому герою, и вырезал в штрафной передачу на Левандовского. Поляк пробил в касание, и вот тут Мерет показал класс — спас «Наполи» сейвом. После 45 минут игры счёт по ударам был кошмарным для хозяев — 0:7 (в створ — 0:3). Хотя команда Кальцоны выдала всё же неплохой отрезок, Осимхен и Кварацхелия заблудились на половине «Барсы», словно в незнакомом месте. Нигериец ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной.

После перерыва показалось, что «Наполи», подняв линии, сможет поднапрячь оборону «Барселоны». Хорошо двигался Осимхен, стал находить мяч в штрафной соперника, правда, постоянно залезал в офсайды. То ли сам нигериец спешил, то ли партнёры задерживались с передачами. Но на исходе часа матча команда Хави всё же забила. Атака развилась благодаря подключению вперёд центрального защитника Мартинеса, а не особо эффективный до того Педри получил пас между линиями и тремя касаниями доставил мяч Левандовскому. Поляк мастерски решил эпизод — Ди Лоренцо не заблокировал его удар низом.

В середине второго тайма Кальцона снял с игры Кварацхелию. Удивительное решение, учитывая, что «Наполи» нужно было отыгрываться, а Хвича за счёт индивидуального мастерства способен создать момент из ничего. Да и начинать работу с возможного конфликта с одним из важных игроков команды не каждый тренер рискнул бы. Но, объективно говоря, у Кварацхелии мало что получалось в этой встрече. Грузинский вингер совершил 35 касаний мяча, а в штрафной — только одно, по воротам не бил и передач под удар не отдавал. Сделал две обводки.

Кальцона оказался прав. Спустя семь минут тонувший «Наполи» внезапно отыгрался, развив атаку как раз через фланг заменённого Кварацхелии. В штрафной Осимхен выиграл силовое единоборство у Мартинеса, по мнению судьи, без фола, и превратил первый удар неаполитанцев в створ в забитый гол. И тут же нигериец покинул поле — его замена тоже готовилась. К счастью для «Наполи», с Осимхеном тренер не поторопился.

На игру «Барсы» в концовке пропущенный мяч повлиял плохо. Хворающий «Наполи» удержал ничью, уступив по ударам в створ со счётом 1:6. Теперь всё решится в столице Каталонии — ответный матч пройдёт 12 марта.