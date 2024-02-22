«Мы можем пройти дальше». Капитан «Наполи» — после первого матча с «Барселоной» в ЛЧ

«Ничья в таком матче — хорошая отправная точка. Думаю, всё решится в ответном матче. Мы показали хорошую игру в противостоянии с отличной командой.



Очень важно, что нам удалось быстро отыграться. Отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня нас невероятно поддерживали», — приводит слова Ди Лоренцо пресс-служба УЕФА.