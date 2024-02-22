Артета: мы доминировали в матче с «Порту», но в Лиге чемпионов тебя легко могут наказать

«Я очень разочарован тем, как мы отдали игру в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя могут легко наказать в любой момент. Если ты не можешь выиграть, то обязательно проигрываешь. Мы доминировали по ходу матча, но нам не хватало целеустремлённости», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).