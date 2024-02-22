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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Артета: мы доминировали в матче с «Порту», но в Лиге чемпионов тебя легко могут наказать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об упущенной ничьей в концовке первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

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Источник: Reuters

«Канониры» пропустили единственный гол на 90+4-й минуте.

«Я очень разочарован тем, как мы отдали игру в концовке. Команда недостаточно хорошо справилась с ситуацией. В Лиге чемпионов тебя могут легко наказать в любой момент. Если ты не можешь выиграть, то обязательно проигрываешь. Мы доминировали по ходу матча, но нам не хватало целеустремлённости», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ответная встреча команд пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

В последний раз соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии ⅛ финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

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