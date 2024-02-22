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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кварацхелия был недоволен заменой в матче ЛЧ с «Барсой» и не пожал руку тренеру

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия был раздосадован заменой в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1), сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters

Грузинский футболист покинул поле на 68-й минуте.

По информации источника, Кварацхелию удивила столь ранняя замена. Атакующий игрок не пожал руку партнёрам по команде и главному тренеру Франческо Кальцоне, проводившему дебютный матч во главе итальянского клуба. Отмечается, что грузинский вингер первым покинул стадион.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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