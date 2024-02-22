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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив «Ренну»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты итальянского «Милана» на выезде уступили французскому «Ренну» в ответном матче раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы, но вышли в следующую стадию турнира.

Ренн
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе французского клуба хет-трик оформил Бенжамин Буриго (11, 54 и 68-я минуты), второй и третий голы были забиты с пенальти. За «Милан» голы забили Лука Йович (22) и Рафаэль Леау (58).

В первом матче «Милан» на своем поле разгромил «Ренн» со счетом 3:0. По сумме двух игр итальянский клуб вышел в ⅛ финала Лиги Европы.

В параллельной встрече французская «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с португальской «Бенфикой» (0:0). В следующую стадию Лиги Европы вышла «Бенфика», которая в первой игре обыграла «Тулузу» со счетом 2:1.

Ренн
3:2
Первый тайм: 1:1
Милан
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