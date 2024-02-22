«Милан» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив «Ренну»

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе французского клуба хет-трик оформил Бенжамин Буриго (11, 54 и 68-я минуты), второй и третий голы были забиты с пенальти. За «Милан» голы забили Лука Йович (22) и Рафаэль Леау (58).

В первом матче «Милан» на своем поле разгромил «Ренн» со счетом 3:0. По сумме двух игр итальянский клуб вышел в ⅛ финала Лиги Европы.