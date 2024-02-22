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22 февраля, источник: Sport24

«Карабах» с Луневым в составе вышел в ⅛ финала Лиги Европы, забив в меньшинстве на 120+ минуте

«Карабах» потерпел поражение от «Браги» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Карабах
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Источник: AP 2023

Игра проходила не нейтральном поле. Основное время завершилось в пользу португальской команды со счетом 2:0 благодаря голам полузащитника Рожера Фернандеша и Альваро Джало.

В дополнительное время клуб из Азербайджана на 102-й минуте один гол отыграл усилиями защитника Матеуса Силвы, но за 5 минут до конца пропустил от форварда Симона Банза с пенальти.

При таком раскладе игра перетекала в серию пенальти, так как первую встречу «Карабах» выиграл со счетом 4:2, но на 2-й добавленной минуте полузащитник агдамцев Нариман Ахундзаде забил второй гол и принес своей команде путевку в ⅛ финала.

Примечательно, что «Карабах» с 57-й минуте играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку защитника Эльвина Джафаргулиева.

Карабах
2:3ДВ
Основное время: 0:2 (0:0)
Брага
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