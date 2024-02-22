«Карабах» с Луневым в составе вышел в ⅛ финала Лиги Европы, забив в меньшинстве на 120+ минуте
«Карабах» потерпел поражение от «Браги» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Карабах» потерпел поражение от «Браги» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Игра проходила не нейтральном поле. Основное время завершилось в пользу португальской команды со счетом 2:0 благодаря голам полузащитника Рожера Фернандеша и Альваро Джало.
В дополнительное время клуб из Азербайджана на 102-й минуте один гол отыграл усилиями защитника Матеуса Силвы, но за 5 минут до конца пропустил от форварда Симона Банза с пенальти.
При таком раскладе игра перетекала в серию пенальти, так как первую встречу «Карабах» выиграл со счетом 4:2, но на 2-й добавленной минуте полузащитник агдамцев Нариман Ахундзаде забил второй гол и принес своей команде путевку в ⅛ финала.
Примечательно, что «Карабах» с 57-й минуте играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку защитника Эльвина Джафаргулиева.