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Янг Бойз
11
22.02
Ренн
Милан
32
22.02
Карабах
Брага
23
22.02
Фрайбург
Ланс
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
08:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все участники финала.

Марсель
Шахтер
Рома
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Источник: Reuters
Футбол

Лига Европы 2023/2024
1/16 финала, 22.02.2024, 23:00

Марсель3Шахтер1

Победы по сумме двух встреч одержали «Марсель» (Франция), пражская «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия). Они будут «несеяными» при жеребьевке.

Сеяными будут следующие команды: «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия), «Брайтон» (Англия), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), пражская «Славия» (Чехия).

Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.

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1:1
По пенальти: 4:2Основное время: 1:1 (1:1)
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