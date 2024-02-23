Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы
В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все участники финала.
В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все участники финала.
Победы по сумме двух встреч одержали «Марсель» (Франция), пражская «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия). Они будут «несеяными» при жеребьевке.
Сеяными будут следующие команды: «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия), «Брайтон» (Англия), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), пражская «Славия» (Чехия).
Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.