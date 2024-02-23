Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы

Победы по сумме двух встреч одержали «Марсель» (Франция), пражская «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия). Они будут «несеяными» при жеребьевке.