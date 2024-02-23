Звездный «Галатасарай» опозорился, а у «Аякса» крутая развязка. Чумовой день в еврокубках

Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций, 22 февраля 2024: Карабах — Брага, Будё-Глимт — Аякс, Ренн — Милан, Рома | Источник: Чемпионат.com

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Всё самое интересное — в нашем традиционном обзоре.

Героический успех «Карабаха»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Карабах 2 Брага 3 ДВ

Поздравляем Андрея Лунёва с выходом в ⅛ финала Лиги Европы. Но как же «Карабах» потрепал нервы своим болельщикам! После победы в первом матче (4:2) казалось, что азербайджанский клуб удержит преимущество и пройдёт дальше. Но ответная игра превратилась в настоящий триллер. Тут было всё: удаление, дополнительное время, гол на 120+2-й минуте. Пожалуй, для полного комплекта не хватило только серии пенальти. «Карабах» остался в меньшинстве на 57-й минуте, а потом растерял преимущество, добытое в первом матче. В дополнительное время хозяева забили дважды, а гол на последних секундах «похоронил» соперника.

Удивительный камбэк «Фрайбурга»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Фрайбург 3 Ланс 2 ДВ

Команда Кристиана Штрайха ушла на перерыв, проигрывая 0:2 (счёт по сумме двух матчей был точно таким же). Болельщики «Ланса» уже готовились к выходу в ⅛ финала, но их ждало настоящее разочарование. «Фрайбург» ушёл от поражения в основное время — Роланд Шаллаи сделал дубль (второй мяч забил на 90+2-й минуте). А в дополнительное блеснул Михаэль Грегорич. «Фрайбург» превратил 0:2 в 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. Кстати, год назад немецкий клуб также добрался до ⅛ финала Лиги Европы, но там не справился с «Ювентусом».

«Милан» получил трешку во Франции, но прошел дальше

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Ренн 3 Милан 2

Бенжамен Буриго отгрузил три гола (два — с пенальти) «Милану», но финальный свисток встретил с плохим настроением. Неделю назад «Ренн» влетел на «Сан-Сиро» (0:3) и сохранил лишь теоретические шансы на проход в ⅛ финала. Чуда не произошло. Да, «Милан» пропустил три раза, но сам ответил голами Луки Йовича и Рафаэла Леау. Португалец и вовсе разорвал оборону соперника в одно лицо.

Итальянский клуб прошёл дальше, но Стефано Пиоли нужно что-то делать с обороной. В прошлый уикенд «Монца» накидала «Милану» четыре мяча в чемпионате Италии, а теперь «Ренн» — три в ЛЕ.

«Спарта» высадила «Галатасарай»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 23:00 Спарта П 4 Галатасарай 1

Первый матч команды в Стамбуле получился достаточно событийным. Команды забили пять мячей на двоих, и хозяева вырвали победу на последних минутах. А вот в Праге турецкий клуб провалил финальный отрезок и вылетел из Лиги Европы. Ключевым эпизодом стало удаление Каана Айхана на 68-й минуте. К тому моменту команды обменялись голами, а в концовке «Спарта» огорчила соперника ещё три раза. Окончательный счёт установил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, который отличился на 90+6-й минуте.

«Шахтёр» не справился с «Марселем»

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 23:00 Марсель 3 Шахтер 1

Команды, как и неделю назад, забили четыре мяча на двоих. Только на этот раз голы распределились несколько иначе. Тогда было 2:2, сейчас — 3:1 в пользу «Марселя». Французский клуб за несколько дней до ответной игры поменял тренера — Жан-Луи Гассе пришёл вместо Дженнаро Гаттузо. Получилось весьма успешно. «Марсель» пропустил с пенальти, но очень быстро пришёл в себя. Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт ещё в первом тайме, а во второй половине отметился ассистом на победный гол. Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго заработал жёлтую карточку в первом тайме.

«Рома» снова обыграла «Фейеноорд», на этот раз без Моуринью

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 23:00 Рома 1 Фейеноорд 1 П 4:2

Кажется, «Рома» и «Фейеноорд» уже устали друг от друга. В 2022 году римский клуб обыграл соперника в финале Лиги конференций (1:0), а в 2023-м справился с ним в четвертьфинале Лиги Европы (0:1, 4:1). На этот раз команды дважды сыграли по 1:1, и всё решилось в серии пенальти. Кстати, это единственная пара в ЛЕ и ЛК, где победителя определили таким образом. Ромелу Лукаку запорол свою попытку, но его спас вратарь Миле Свилар. Серб отразил два удара подряд, а закрыл серию Никола Залевски. «Фейеноорд» снова не справился с «Ромой», которая на этот раз победила без Жозе Моуринью.

Команда Хайкина драматично вылетела из еврокубков

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Буде-Глимт 1 Аякс 2 ДВ

В Лиге конференций неделю назад «Будё-Глимт» максимально обидно упустил победу в Амстердаме — вёл 2:0, но дважды пропустил в добавленное время. Сразу скажем: ответная игра стала настоящим испытанием для арбитра Анастасиоса Сидиропулоса. Грек удалил по игроку в каждой команде и несколько раз бегал к монитору. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное победу гостям принёс Кеннет Тейлор. Вратарь Никита Хайкин не принимал участия в матче — россиянин по-прежнему залечивает травму.

Эффектный гол пяткой в Хорватии

Футбол Лига конференций 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Динамо З 1 Бетис 1

«Бетис» порадовал красивым голом — завершающий удар нанесли пяткой. Правда, результативное действие нападающего испанского клуба Седрика Бакамбу не помогло его команде пройти в следующий раунд Лиги конференций. После перерыва «Динамо» из Загреба отыгралось, и этого хватило для итоговой победы по сумме двух встреч (2:1).

Другие результаты дня

В Лиге Европы:

«Тулуза» — «Бенфика» — 0:0 (общий счёт — 1:2)

«Спортинг» — «Янг Бойз» — 1:1 (общий счёт — 4:2)

В Лиге конференций:

«Лудогорец» — «Серветт» — 0:1 (общий счёт — 0:1)

«Ференцварош» — «Олимпиакос» — 0:1 (общий счёт — 0:2)

«Слован» — «Штурм» — 0:1 (общий счёт — 1:5)

«Легия» — «Мольде» — 0:3 (общий счёт — 2:6)

«Айнтрахт» — «Юнион» — 1:2 (общий счёт — 3:4)