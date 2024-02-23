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15:52 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» сыграет со «Спортингом» в ⅛ финала футбольной Лиги Европы

Первые игры пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 февраля. Итальянский футбольный клуб «Аталанта», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с португальским «Спортингом» в ⅛ финала Лиги Европы. Жеребьевка турнира проходит в швейцарском Ньоне.

Первые матчи пройдут 7 марта, ответные игры — 14 марта.

В других матчах ⅛ финала чешская «Спарта» сыграет с английским «Ливерпулем», французский «Марсель» — с испанским «Вильярреалом», итальянская «Рома» — с английским «Брайтоном», португальская «Бенфика» — с шотландским клубом «Рейнджерс», итальянский «Милан» — с чешской «Славией». Победитель Лиги конференций прошлого сезона английский «Вест Хэм» встретится с германским «Фрайбургом». Азербайджанский «Карабах», за который выступает российский вратарь Андрей Лунев, сыграет с германским «Байером». Лунев выступал за Байер" с 2021 по 2023 год.

Финал турнира текущего сезона пройдет 22 мая в Дублине. Победителем Лиги Европы предыдущего сезона стала испанская «Севилья».

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Также в пятницу прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций. Швейцарский «Серветт» сыграет с чешской «Викторией», норвежский «Мольде» — с бельгийским «Брюгге», израильский «Маккаби» из Хайфы — с итальянской «Фиорентиной», нидерландский «Аякс» — с английской «Астон Виллой», бельгийский «Юнион» — с турецким «Фенербахче», австрийский «Штурм» — с французским «Лиллем», греческий «Олимпиакос» — с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Греческий ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, встретится с хорватским «Динамо» из Загреба.

Матчи данной стадии Лиги конференций также пройдут 7 и 14 марта. Финал третьего розыгрыша турнира пройдет 29 мая в Афинах.

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