Объявлен игрок недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
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Боруссия Д
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Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Им стал полузащитник ПСВ Джоуи Верман. Нидерландец, хоть и не отметился результативными действиями в матче ⅛ финала против «Боруссии» (1:1), но вел игру команды.
Вторым в голосовании стал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, третьим — вингер «Порту» Галено, четвертым — нападающий «Интера» Марко Арнаутович.