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16:53 (мск), источник: Sport24

Симеоне прокомментировал травму Гризманна

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Альмерией» в 26-м туре Ла Лиги прокомментировал травму нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.

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Источник: AP 2023

После первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1) у 32-летнего француза диагностировали растяжение связок голеностопного сустава.

«Сожалею ли я, что не дал Гризманну отдохнуть? Нет. Мы абсолютно не собираемся принуждать Гризманна [выходить на поле]. Он вернется, когда поправится. Это относится ко всем игрокам», — цитирует Симеоне Marca.

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