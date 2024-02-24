Симеоне прокомментировал травму Гризманна
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Альмерией» в 26-м туре Ла Лиги прокомментировал травму нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Альмерией» в 26-м туре Ла Лиги прокомментировал травму нападающего «матрасников» Антуана Гризманна.
После первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1) у 32-летнего француза диагностировали растяжение связок голеностопного сустава.
«Сожалею ли я, что не дал Гризманну отдохнуть? Нет. Мы абсолютно не собираемся принуждать Гризманна [выходить на поле]. Он вернется, когда поправится. Это относится ко всем игрокам», — цитирует Симеоне Marca.