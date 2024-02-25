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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунев — лучший вратарь этого еврокубкового сезона по сейвам среди всех голкиперов Европы

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв стал лучшим в этом еврокубковом сезоне по количеству спасений среди всех голкиперов Европы.

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Источник: AP 2023

Об этом информирует Opta Sports в своём телеграм-канале.

Согласно данным источника, Лунёв спас свою команду 36 раз в восьми матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

В створ ворот Лунёва было нанесено 47 ударов в этом еврокубковом сезоне, 72% из которых были им отражены. При этом голкипер пропустил 12 мячей без учёта автоголов.

Напомним, Лунёв присоединился к «Карабаху» минувшим летом на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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