Лунев — лучший вратарь этого еврокубкового сезона по сейвам среди всех голкиперов Европы

Об этом информирует Opta Sports в своём телеграм-канале.

Согласно данным источника, Лунёв спас свою команду 36 раз в восьми матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

В створ ворот Лунёва было нанесено 47 ударов в этом еврокубковом сезоне, 72% из которых были им отражены. При этом голкипер пропустил 12 мячей без учёта автоголов.