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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Лигт: Для «Баварии» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов обязателен

Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт поделился мнением перед ответным матчем с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Мы проходим через сложный период, учитывая 10-очковое отставание от “Байера” в чемпионате. Поэтому для нас это очень важный матч.

“Бавария” — один из крупнейших клубов мира. Здесь выход в четвертьфинал почти обязателен. Повторюсь, это очень важный матч. У нас будет энергия для победы», — сказал Де Лигт перед игрой.

Матч «Бавария» — «Лацио» состоится во вторник, 5 марта, в Мюнхене и начнется в 23.00 мск.

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