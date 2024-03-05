Де Лигт: Для «Баварии» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов обязателен
Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт поделился мнением перед ответным матчем с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
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Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт поделился мнением перед ответным матчем с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Мы проходим через сложный период, учитывая 10-очковое отставание от “Байера” в чемпионате. Поэтому для нас это очень важный матч.
“Бавария” — один из крупнейших клубов мира. Здесь выход в четвертьфинал почти обязателен. Повторюсь, это очень важный матч. У нас будет энергия для победы», — сказал Де Лигт перед игрой.
Матч «Бавария» — «Лацио» состоится во вторник, 5 марта, в Мюнхене и начнется в 23.00 мск.