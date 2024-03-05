Де Лигт: Для «Баварии» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов обязателен

«Мы проходим через сложный период, учитывая 10-очковое отставание от “Байера” в чемпионате. Поэтому для нас это очень важный матч.



“Бавария” — один из крупнейших клубов мира. Здесь выход в четвертьфинал почти обязателен. Повторюсь, это очень важный матч. У нас будет энергия для победы», — сказал Де Лигт перед игрой.