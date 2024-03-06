«Реал Сосьедад» завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв ПСЖ

Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на ответный матч из-за повреждения. В первой встрече он вышел на замену на 66-й минуте.

Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Реал Сосьедад 1 ПСЖ 2

Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала германская «Бавария». В ответном матче ⅛ финала команда из Мюнхена разгромила итальянский «Лацио» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (38-я, 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). В первом матче «Лацио» одержал победу со счетом 1:0.

Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Бавария 3 Лацио 0

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.