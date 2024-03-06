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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:55 (мск), источник: ТАСС

«Реал Сосьедад» завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв ПСЖ

ТАСС, 6 марта. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

Бавария
ПСЖ
Реал Сосьедад
ЛациоЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на ответный матч из-за повреждения. В первой встрече он вышел на замену на 66-й минуте.

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 5.03.2024, 23:00

Реал Сосьедад1ПСЖ2

Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала германская «Бавария». В ответном матче ⅛ финала команда из Мюнхена разгромила итальянский «Лацио» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (38-я, 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). В первом матче «Лацио» одержал победу со счетом 1:0.

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 5.03.2024, 23:00

Бавария3Лацио0

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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