Кейн разорвал «Лацио» в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»

«Бавария» всё-таки прошла «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Логичный результат, учитывая, что команда Маурицио Сарри сейчас идёт на девятом месте в Серии А. Даже проблемная «Бавария» после поражения в Риме достаточно уверенно взяла своё в ответном матче.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Бавария 3 Лацио 0

Правда, началась игра вяло. Хозяева, конечно, владели инициативой и много били по воротам, но всё это были, скорее, полумоменты. За первые 35 минут главным хайлайтом стало неуклюжее падение судьи. Словенец Дарко Винчич прервал пас Томаса Мюллера, который скатил Джамалу Мусиале (возможно, даже под удар, но мы этого уже не узнаем).

На 37-й минуте у «Лацио» появился шикарный момент, который стоил всех 11 ударов «Баварии», нанесённых к этой минуте. Чиро Иммобиле с линии вратарской без помех бил головой, но чуть-чуть промахнулся. Только после этого «Бавария» включилась по-настоящему.

Источник: Кадр из трансляции

До перерыва хозяева забили дважды. И оба гола получились в каком-то смысле идентичными. Сначала Рафаэл Геррейру неудачно пробил по воротам, но Гарри Кейн головой переправил мяч в ворота. Иван Проведель хоть и успел среагировать, но не спас команду.

Затем с лёта мощно приложился уже Маттейс де Лигт, но его удар шёл мимо ворот. На этот раз голову подставил уже Томас Мюллер, который послал мяч в сетку ворот. Игра на этом не закончилась, потому что «Лацио» нужен был всего один гол, чтобы сравняться по сумме двух матчей. Однако «Бавария» получила заряд уверенности.

Во втором тайме хозяева продолжили владеть инициативой. Опасно били Мусиала и Геррейру, а «Лацио» за весь матч не смог ни разу попасть в створ. В результате Кейн отметился дублем и закрыл вопрос о выходе в ¼ финала. Англичанин добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь справился с ударом Лероя Зане. Для Кейна это 33-й гол за 33 матча в немецкой команде.

Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ. Своего соперника немцы узнают после слепой жеребьёвки, которая состоится 15 марта. Судя по всему, к этому моменту командой всё ещё будет руководить Томас Тухель. Сообщалось, что он покинет Мюнхен, если не пройдёт «Лацио». Но Кейн спас тренера от увольнения.