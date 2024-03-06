Мбаппе растерзал «Реал Сосьедад». Для Захаряна завершилась Лига чемпионов

«Реал Сосьедад» в противостоянии с «ПСЖ» должен был отыгрываться со счёта 0:2 без Захаряна. Арсен не попал в заявку басков из-за повреждения. Представитель россиянина Геннадий Голубин прокомментировал для «Чемпионата» травму полузащитника:

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Реал Сосьедад 1 ПСЖ 2

«У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. С “ПСЖ” он не сыграет. Пока неизвестно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет. Просто приходится играть каждые три дня — в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было».

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Арсен восстановится от травмы к субботнему матчу чемпионата Испании с «Гранадой».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решился на любопытный тактический ход, который, кажется, оказал большое влияние на ход ответной игры в Сан-Себастьяне. Испанский тренер чемпионов Франции передвинул Дембеле в центр поля, а тактическая схема парижан стала напоминать что-то вроде 4−4−2 с ромбом в средней линии. В атаке же «ПСЖ» действовал без центрфорварда: Мбаппе (неужели кто-то сомневался, что он выйдет в основе?) и Баркола заполняли зоны на краях и в полуфлангах. Дополнительная фигура у соперника в центре затрудняла прессинг баскам, путала хозяев.

Вдобавок уже в дебюте встречи получил травму предплечья игравший против Мбаппе правый защитник Траоре. Малиец остался на поле, а «ПСЖ» проводил атаки через его фланг. Один только Мбаппе за первые 15 минут четыре раза получил мяч в штрафной «Реала Сосьедад» — это слишком много, тем более для игрока, за которым должны следить в четыре глаза. Быстрый гол Килиана не состоялся из-за удара выше цели, а потом команду Иманола Альгуасиля спас сейв голкипера Ремиро после паса Мбаппе на Баркола и удара в касание из пределов вратарской.

Гол «ПСЖ» состоялся на исходе четверти часа. Дембеле классно разрезал оборону басков проникающим пасом на Мбаппе, правда, отдал чуть сильнее, чем нужно. Но Килиан за счёт своего выдающегося индивидуального мастерства разобрался в штрафной один в один с Субельдией и выстрелил так, что порвалась сетка.

«Реал Сосьедад» был сбит с ног. Баскам при 0:3 по сумме двух матчей то ли веры в себя недоставало, то ли энергии, хотя ближе к перерыву они более-менее разыгрались. Но в первом тайме хозяева всего однажды пробили в створ, а Ремиро ещё раз выручил — потащил ногой, когда Мбаппе бил низом.

В начале второго тайма «ПСЖ» забрал мяч и заставил басков побегать за ним, успокаивая тем самым и без того почти обречённого соперника. «Реал Сосьедад» ещё на что-то надеялся, но второй гол в ворота Ремиро не заставил себя ждать. Дубль оформил Мбаппе. Килиан открылся слева, убежал почти с центра поля, избежав офсайда из-за позиции Субельдии, и реализовал выход один на один ударом низом в ближний угол.

Своевременную передачу ему отдал вышедший на замену Ли Кан Ин — Мбаппе после своего гола поблагодарил корейца за содействие.

Только потом, когда чемпионы Франции чуть-чуть снизили концентрацию, «Реал Сосьедад» стал создавать голевые моменты. Хозяева всё же не опустили рук, старались что-то сделать, чтобы болельщики не провожали команду свистом. Барренечеа даже забил после часа матча, однако гол отменили из-за небольшого офсайда. Во «вне игры» попала голова главного конкурента Захаряна за место в основе.

В конце концов баски сумели обойти команду Луиса Энрике по количеству ударов — 14:10 (в створ — 7:7). Мерино забил на 89-й минуте с подбора, рикошетом от Бералдо. Вот только это не имело уже никакого значения. Более интересным событием концовки стал лёгкий конфликт Мбаппе с Траоре: француз грубо оттолкнул малийца, но после финального свистка оппоненты обнялись. «ПСЖ» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов, а «Реал Сосьедад» с Захаряном завершил евросезон. У басков остался лишь чемпионат Испании.