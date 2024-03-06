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22:43 (мск), источник: Sport24

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «РБ Лейпциг»

Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Реал
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Камавинга, Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиуc.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Люкеба, Раум, Айдара, Шлагер, Ольмо, Симонс, Опенда, Шешко.

Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).

В первом матче испанская команда в Германии победила со счетом 1:0.

Лига чемпионов 2023/2024
1/8 финала, 6.03.2024, 23:00

Реал-РБ Лейпциг-
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