«Реал» объявил стартовый состав на матч с «РБ Лейпциг»
Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
Реал
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Камавинга, Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиуc.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Люкеба, Раум, Айдара, Шлагер, Ольмо, Симонс, Опенда, Шешко.
Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).
В первом матче испанская команда в Германии победила со счетом 1:0.