«Аталанта» трижды попала в штангу, а забила — с паса Миранчука. Бергамаски начали плей-офф с ничьей со «Спортингом» | Источник: Reuters

Во втором по статусе еврокубке в нынешнем сезоне некоторые оппоненты уже успели надоесть друг другу. Это, конечно, шутка, только в ⅛ финала сразу в двух парах жребий свел команды, соперничавшие между собой на групповом этапе. Причем в обоих случаях это затронуло российских легионеров. В четверг голкипер «Карабаха» Андрей Лунев должен в третий раз сыграть против своих бывших одноклубников из «Байера», а Алексей Миранчук с «Аталантой» — как и в октябре — отправился в Лиссабон в гости к «Спортингу».

Тогда, правда, статус россиянина в команде из Бергамо был совсем другим. На «Жозе Алваладе» за победными 2:1 он наблюдал со скамейки запасных. На домашней арене вышел на двадцать с небольшим минут при так и не изменившихся на табло к финальному свистку 1:1.

Теперь же Миранчук оказался в стартовом составе, а атакующее трио приняло самый неожиданный за последнее время вид. Мощный Скамакка на острие и чуть глубже его — наш легионер и Лукман, которого почему-то упорно называют едва ли не главным конкурентом россиянина.

При этом в прессинге Миранчук поднимался на одну линию с центральным нападающим, а в стадии развития атаки мог разгонять ее из глубины или занимал позицию диспетчера. Не случайно в ситуации, когда «Спортинг» создал первый голевой момент, на помощь защитникам пришел как раз Алексей и окончательно разрядил обстановку выносом из штрафной. Что до пропущенного «Аталантой» гола, то бергамаски нарвались на контратаку, и Тринкау отправил к воротам несостоявшегося форварда ЦСКА Паулиньо.

Лиссабонцы, кстати, играли в нетипичный для хозяев футбол, но скорее это было как следствием прежнего негативного опыта, так и заслугой команды Джан Пьеро Гасперини. Прессинг бергамасков выглядел впечатляюще, причем соперника накрывали уже в собственной штрафной. Как раз бешеное давление и принесло ответный гол. Опережая соперника за пределами штрафной, вратарь «львов» выбил мяч на ногу Миранчуку. Тот мог бить сам, но решил сыграть наверняка и отдал передачу на Скамакку. И практически сразу эта парочка могла соорудить второй гол при подаче углового, однако Исраэлю удалось вытащить мяч из нижнего угла.

Такие моменты — это про индивидуальное мастерство и озарение. Но есть ощущение, что в составе «Спортинга» было двенадцать игроков. Причем речь не о болельщиках и даже не о безукоризненно работавших судьях, а о такой неосязаемой субстанции как удача. Как ее не упомянуть, если при счете 0:0 штанга остановила удары Хольма и Скамакки, а в начале второго тайма в каркас ворот попал эффектно разобравшийся с защитником Лукман? С другой стороны, «Аталанте» улыбка фортуны тоже досталась, когда со «второго этажа» атаковал защитник-бомбардир Коатес. Нужно ли уточнять, куда попал посланный уругвайцем мяч?!

В целом же второй тайм получился менее событийным, хотя Рубен Аморим бросил в бой своего суперснайпера Дьекереша, а гости полностью сменили линию атаки. Ушел с поля и отыгравший 72 минуты Миранчук. К победе же была ближе «Аталанта», только от второго лиссабонского отделили сантиметры. Как при попаданиях в каркас, так и в эпизоде, когда эффектный гол Туре ударом через себя отменили из-за офсайда.

Продолжение в этой паре — через неделю в Бергамо — скучным точно не будет. Но для начала «Аталанту» ждет поездка в гости к «Ювентусу».