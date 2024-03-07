Передал другому: поддержат ли наши футболисты Миранчука в еврокубках

В четверг, 7 марта пройдут матчи ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций. В них могут сыграть сразу несколько российских футболистов. Всего в борьбе за трофеи в еврокубках этой весной участвуют четыре легионера из России, с учетом Алексея Миранчука, который свою игру уже провел и отличился результативным действием. О том, в какой форме остальные наши парни подходят к предстоящим играм, — в материале «Известий».

Алексей Миранчук

«Аталанта» Алексея Миранчука на выезде сыграла вничью со «Спортингом» в первом матче ⅛ финала Лиги Европы (1:1). Счет на 17-й минуте открыл форвард лиссабонцев Паулинью. Гости отыгрались благодаря голу Джанлуки Скамакки на 39-й минуте. Голевую передачу ему отдал как раз полузащитник сборной России.

Алексей вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Ответный матч между командами состоится в Бергамо 14 марта.

Андрей Лунев

⅛ финала Лиги Европы «Карабах» — «Байер» (7 марта в 20:45)

Голкипер вместе с «Карабахом» сражается за второй по значимости еврокубковый трофей. На групповом этапе его команда финишировала в квартете следом за «Байером», в 1/16 финала прошла португальскую «Брагу», а теперь снова встретится с леверкузенцами.

«Карабах» — первый клуб в истории Азербайджана, добравшийся до стадии ⅛ финала еврокубков. И российский вратарь стал одним из творцов этой истории. Статистика убедительна: Лунев сделал 36 сэйвов в восьми матчах Лиги Европы — это лучший показатель среди всех голкиперов в нынешнем еврокубковом сезоне.

Противостояние с «Байером» будет для Андрея особенным, ведь именно за этот клуб он выступал до перехода в «Карабах». Период в Германии получился для него не самым удачным — большую часть времени он проводил на скамейке запасных (всего два матча в Бундеслиге).

— Когда Лукаша Градецки сделали капитаном команды, стало понятно, что шансы выиграть у него конкуренцию появятся только при определенных обстоятельствах — травме, дисквалификации или серии каких-то неудачных матчей, — вспоминал в интервью «Известиям» свой период выступления в «Байере» Андрей Лунев. — Это при том, что Лукаш — футболист очень высокого уровня. Иначе бы не провел так много сезонов в Германии. С появлением у Градецки капитанской повязки моя задача усложнилась. Особенно непросто было привыкнуть к этому, когда приходишь из клуба, где постоянно играл. Роль запасного не очень приятна, хотя сам уровень футбола и тренировочного процесса в Германии позволял развиваться даже тогда, когда не выступаешь в официальных матчах.

Теперь Луневу представится еще один шанс доказать свою состоятельность бывшим партнерам (на групповом этапе «Байер» дважды обыграл «Карабах» со счетом 5:1 и 1:0). Команда Хаби Алонсо находится в великолепной форме: не проигрывает 34 матча (30 побед, четыре ничьих) и уверенно лидирует в чемпионате Германии. У Лунева точно будет много работы.

Даниил Лесовой

⅛ финала Лиги конференций «Маккаби» (Хайфа) — «Фиорентина» (7 марта в 23:00)

В зимнее трансферное окно российское представительство в еврокубках увеличилось после перехода Лесового из «Динамо» в «Маккаби» на правах аренды. Полузащитник потихоньку осваивается в коллективе из Хайфы, завоевывая доверие главного тренера.

Осенью израильтяне играли в Лиге Европы. Команда заняла третье место в группе с испанским «Вильярреалом», французским «Ренном» и греческим «Панатинаикосом». «Маккаби» одержал всего одну победу в шести турах и перешел в Лигу конференций, где в 1/16 прошел бельгийский «Гент».

Для Лесового первый матч плей-офф стал вторым за «Маккаби» и дебютным в стартовом составе. Россиянин провел на поле час, но не отметился результативными действиями. В ответной встрече он оказался на скамейке запасных. Впрочем, представитель Даниила Шахар Гринберг успокаивает.

— Он адаптируется всё лучше и лучше, — рассказал «Известиям» Гринберг. — В последней игре у него была лучшая статистика, учитывая количество минут на поле. Его любят персонал и болельщики. Даниил хороший парень. И всем нам нравится. От него требуются только голы и передачи, и всё будет отлично.

Ближайший матч с «Фиорентиной» — очередная возможность для Лесового проявить себя. «Фиалки» показывают нестабильную игру в этом сезоне, чередуя победы, ничьи и поражения. У команды из Хайфы и у самого Даниила появятся шансы в атаке.

Магомед Оздоев

⅛ финала Лиги конференций «Динамо» (Загреб) — ПАОК (7 марта в 23:00)

Греческий клуб, за который выступает Магомед Оздоев, сразу получил проходку в ⅛ финала, поскольку занял первое место в своем квартете на групповом этапе.

Российский футболист — твердый игрок основы ПАОКа. На его счету один гол в девяти матчах Лиги конференций (с учетом квалификации) и 5+1 в 26 турах греческой суперлиги. Команда Оздоева идет в лидерах чемпионата и имеет хорошие шансы пройти в следующий этап еврокубка.

— Оздоев показывает хороший уровень в Лиге конференций и чемпионате Греции, — считает бывший тренер «Локомотива» серб Марко Николич, который сейчас работает в Дубае, в клубе «Шабаб Аль-Ахли». — В России почему-то недооценивают этот чемпионат. Русские либо уважают и ценят, либо ненавидят? Это слишком категорично! Что плохого в том же ПАОК? Или в «Арисе», где сейчас выступает Александр Кокорин? Ребята получают игровые минуты в хорошей конкуренции, становятся сильнее, проявляют лидерские качества.

Загребское «Динамо» сотворило сенсацию в предыдущем раунде, пройдя испанский «Бетис», поэтому может потрепать нервы греческому клубу. Однако есть ощущение, что красивая история хорватов в ближайшее время завершится.