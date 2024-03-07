«Ман Сити» вполноги снес «Копенгаген». Дальше так просто Пепу не будет

В этой паре все было ясно еще в прошлом году, когда состоялась жеребьевка ⅛ финала. Что мог предложить сенсационный участник плей-офф Лиги чемпионов ее действующему победителю? Пожалуй, только желание бороться. Вряд ли хоть в одной из параллельных вселенных «Копенгаген» способен пройти «Манчестер Сити».

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 6.03.2024, 23:00 Манчестер Сити 3 Копенгаген 1

В Дании «горожане» победили со счетом 3:1 и ответную игру могли расценивать как тренировку под звуки всем известного гимна. Напрягаться «Сити» не имело смысла и по объективной причине: в ближайшее воскресенье ему предстоит одна из самых тяжелых и важных игр сезона — против «Ливерпуля» на «Энфилде».

Но Пеп Гвардиола не стал превращать матч в фарс и выпустил в основе многих лидеров — и Холанна, и Родри, и Эдерсона. Без Де Брейне, Аке, Стоунса и Фодена основа хозяев, конечно, не выглядела идеальной, но все равно пугала.

Если «Сити» не вышел в оптимальном составе по собственному желанию, то «Копенгаген» не сделал этого из-за травм: датчанам не могли помочь многие лидеры, в том числе наш старый знакомый Виктор Классон. Поэтому, к примеру, с первых минут появился хавбек Фрохольд, которому всего две недели назад исполнилось 18 лет.

На что мог рассчитывать «Копенгаген» при таких вводных? На удачу, на организованность, на недооценку со стороны соперника. Но все надежды рухнули уже на 5-й минуте, когда хозяева открыли счет первым же ударом — отличился Аканджи. Почти сразу голкипер «Копенгагена» Грабара грубо ошибся после выстрела Альвареса, и игру можно было заканчивать.

Даже иронично, что фаворит забил два быстрых гола с помощью угловых. Такое ощущение, будто главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп готовил команду исключительно к позиционной обороне, потому что в ней датчане выглядели более чем прилично. «Сити» было трудно продираться сквозь плотные порядки соперника, хотя никаким «автобусом» в полном смысле этого термина здесь не пахло: «Копенгаген» достаточно высоко держал линию защиты.

Счет 2:0 не только обеспечил хозяевам победу, но и убаюкал их. Команда Гвардиолы по традиции все время находилась с мячом, но это владение было стерильным. «Сити» не слишком стремился вскрывать плотную защиту датчан и в какой-то момент будто бы задремал. Как раз в это мгновение «Копенгаген» неожиданно забил: Эль-Юнусси промчался по флангу, отыгрался с Оскарссоном и поразил нижний угол. Болельщики «Копенгагена», распевавшие весь первый тайм громче хозяев, были вознаграждены за старания.

«Сити» вряд ли обратил внимание на пропущенный мяч — да, красивый проход соперника и гол, но, с точки зрения хозяев, это было лишь сотрясание воздуха. Они продолжали вяло перекатывать мяч и периодически колоть оппонентов. Например, в середине первого тайма Альварес попытался забить прямым ударом с углового, но «сухой лист» аргентинцу не удался.

Блекло в первом тайме играл Холанн — форвард «Манчестер Сити» столкнулся с плотной опекой, однако без гола норвежец все же не ушел. Уже в добавленное к первой половине время нападающий получил передачу в штрафной и поразил ворота Грабары. Теперь на счету Холанна шесть мячей в Лиге чемпионов, как у двух других прославленных форвардов современности, Мбаппе и Кейна.

Второй тайм мог превратиться в формальность, но «Копенгаген» напоследок решил пошуметь. Многие другие команды на месте обреченных датчан могли бы бросить сопротивление и экономили бы силы для матчей чемпионата. Но гости действительно стремились забить и поразили тем, что вступали в активный высокий прессинг в штрафной титулованного соперника. Местами, кстати, успешный. При иной доле везения «Копенгаген» вполне мог забить дважды.

Но до конца встречи уже ничего не изменилось: «Сити» одержал победу с тем же счетом, что и в первом матче, и предсказуемо вышел в четвертьфинал. Там у команды Гвардиолы таких легких противников уже не будет.